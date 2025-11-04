株式会社CyberACE　LPO AWARDにて金賞【SECOND HALF OF 2025 】を受賞

【受賞の背景】

本賞は、ランディングページやWebサイトの改善を行う事業者の中で、優れた活動や実績を取り上げ表彰する国内初・国内唯一の顕彰制度です。

当社は、広告運用と連動した戦略的なLP改善サービスの提供により、CVR200％改善など顧客成果に直結する実績を創出した点が高く評価され、受賞に至りました。

【当社の取り組み】

当社はLeanGo社との協業によりLPO事業を開始し、サイバーエージェント独自ツール「極LP」との組み合わせによって、従来は実現が難しかった高速かつ精緻なLP改善提案を可能にしました。

さらに記事LP（中間LP）から本LPまでヒートマップを導入し、顧客接点全体で一貫した改善を行える体制を構築。広告運用と連動した改善プロセスを確立することで、継続的かつ再現性の高い改善を実現しています。

【当社の強み】

当社はサイバーエージェントグループのアセットを活用し、広告運用と一体化した戦略設計でLP改善を行っている点が大きな強みです。

単なるデザイン改修にとどまらず、記事・広告・本LPを含めた全体を最適化する体制を整備しデータドリブンで数値根拠に基づいた改善提案を行い、CVR200％改善といった実績を生み出してきました。

運用実績に基づく専門的な知見を活かすことで、効果に直結するLP改善を継続的に提供できることが、当社の最大の強みです。

【今後の展望】

サイバーエージェントグループとして培った広告知見を最大限に活かし、“LPで勝てる”新しい成功事例を創出していきたいと考えています。広告運用とLP改善を一貫した戦略として設計し、効果にこだわったLP制作を通じて、広告成果を最大化させます。

CyberACEの強みである運用力と改善力を掛け合わせることで、LPOを主軸とした取り組みをさらに拡大し、より多くのお客様に成果を還元できる体制を築いていきます。