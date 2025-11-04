株式会社CyberACE LPO AWARDにて金賞【SECOND HALF OF 2025 】を受賞
株式会社サイバーエース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、このたび『LPO AWARD SECOND HALF OF 2025 | GOLD』を受賞いたしました。
【受賞の背景】
本賞は、ランディングページやWebサイトの改善を行う事業者の中で、優れた活動や実績を取り上げ表彰する国内初・国内唯一の顕彰制度です。
当社は、広告運用と連動した戦略的なLP改善サービスの提供により、CVR200％改善など顧客成果に直結する実績を創出した点が高く評価され、受賞に至りました。
【当社の取り組み】
当社はLeanGo社との協業によりLPO事業を開始し、サイバーエージェント独自ツール「極LP」との組み合わせによって、従来は実現が難しかった高速かつ精緻なLP改善提案を可能にしました。
さらに記事LP（中間LP）から本LPまでヒートマップを導入し、顧客接点全体で一貫した改善を行える体制を構築。広告運用と連動した改善プロセスを確立することで、継続的かつ再現性の高い改善を実現しています。
【当社の強み】
当社はサイバーエージェントグループのアセットを活用し、広告運用と一体化した戦略設計でLP改善を行っている点が大きな強みです。
単なるデザイン改修にとどまらず、記事・広告・本LPを含めた全体を最適化する体制を整備しデータドリブンで数値根拠に基づいた改善提案を行い、CVR200％改善といった実績を生み出してきました。
運用実績に基づく専門的な知見を活かすことで、効果に直結するLP改善を継続的に提供できることが、当社の最大の強みです。
【今後の展望】
サイバーエージェントグループとして培った広告知見を最大限に活かし、“LPで勝てる”新しい成功事例を創出していきたいと考えています。広告運用とLP改善を一貫した戦略として設計し、効果にこだわったLP制作を通じて、広告成果を最大化させます。
CyberACEの強みである運用力と改善力を掛け合わせることで、LPOを主軸とした取り組みをさらに拡大し、より多くのお客様に成果を還元できる体制を築いていきます。
▼LPO AWARD公式サイト
https://lpoaward.com/
▼受賞者インタビュー
https://lpoaward.com/SECOND-HALF-OF-2025/cyberace
【会社概要】
会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）
所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階
設立日：2018年5月1日
代表者：代表取締役社長 西島 大
事業内容：インターネット広告事業
URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)