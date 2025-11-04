【べあ～君SHOP】2か月連続1位は「トートバッグ」！推し活雑貨が好調　2025年10月度売上ランキングTOP10発表

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のAPAMAN株式会社（以下、当社）は（東京都千代田区、EL CAMINO REAL株式会社の連結子会社、代表取締役社長：山崎 戒）は、企業公式キャラクター「べあ～君」と「ハニちゃん」の公式グッズを取り扱うECサイト「べあ～君SHOP」にて、2025年10月度の売上ランキングTOP10を発表いたしました。

今月も、持ち歩きやすく実用性の高いアイテムが上位を占め、「日常の中でべあ～君と過ごす」ファンのライフスタイルが定着しつつあります。

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象としたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

べあ～君SHOP

日常に「ほっと一息」を。キャラクターグッズがファン層に広く浸透

日常に寄り添う「べあ～君」グッズは、忙しい毎日の中で“ほっと一息つける存在”として人気を集めています。マグカップやコースターなどのリラックスアイテムから、通勤・通学に便利なトートバッグまで、暮らしのさまざまなシーンで活躍。かわいらしいデザインと実用性を兼ね備えたラインナップが支持を広げ、ファン層は若年層からファミリー層まで拡大しています。推しと過ごす時間が、日常に小さな癒しを届けています。

2025年10月度売上ランキング

2025年10月の「べあ～君SHOP」売上ランキングでは、トートバッグが2か月連続の1位を獲得。通勤・通学やお出かけ時など、日常使いできるアイテムとして幅広い層から支持を集めました。2位には「美濃焼珪藻土コースター」、3・4位には「A6リングノート」がランクインし、オフィスや勉強シーンで“べあ～君と過ごす時間”を楽しむファンが増えています。さらに、存在感たっぷりの50cmぬいぐるみや、「アクリルキーホルダー」もトップ10入り。持ち歩きやすい雑貨からインテリアまで、推しを身近に感じられるアイテムが人気を集め、ファンの“日常推し活”がますます広がっています。

集計：べあ～君公式オンラインショップの販売実績に基づき、10月１日～10月31日までの売れ筋ランキングを集計

1位 （2か月連続1位）べあ～君 トートバッグ

やさしい笑顔を毎日に。

べあ～君と一緒に、どこへでも。



ナチュラルな生成り生地に、にっこり微笑む「べあ～君」がプリントされた、

シンプルでかわいいトートバッグが登場！

A4サイズもすっぽり入る大きめサイズだから、通学・通勤はもちろん、お買い物やお出かけにも大活躍。しっかりした生地感で、サブバッグにもメインバッグにも使える優れものです。

2位 べあ～君 美濃焼珪藻土コースター

べあ～君 トートバッグ

コップの水滴、もう気にならない。

癒しと機能を兼ね備えた、べあ～君の珪藻土コースター。



人気キャラクター「べあ～君」がデザインされた、美濃焼の珪藻土コースターです。

吸水性に優れた珪藻土が、グラスやマグカップの水滴をすばやく吸収。テーブルにシミが残らず、見た目も使い心地もすっきり爽やか！



やわらかな色合いに、べあ～君のほっとする表情がワンポイント。

リビングやデスクに置くだけで、空間がやさしくなごみます。



◆おすすめポイント

・高品質な「美濃焼」仕上げでインテリアにもなじむ

・結露の季節に大活躍！機能性も◎

・来客時の話題作りや、ギフトにもぴったり♪



癒しのべあ～君が、あなたのドリンクタイムを静かに見守ります。

毎日の“ちょっといい”を、ぜひあなたのテーブルに。

3位 べあ～君 A6リングノート

べあ～君 美濃焼珪藻土コースター

ポケットサイズで、いつでも一緒。

べあ～君のやさしい表情が表紙に描かれた、A6サイズのリングノートです。



手のひらにおさまるコンパクトさで、バッグやポーチにもすっぽり。

思いついたことをすぐにメモできるから、勉強や仕事、日記用としても大活躍！



こんなシーンにぴったり

・通勤・通学中のメモに

・旅先でのアイデア帳や日記に

・“推しノート”や“癒しノート”にもおすすめ♪



中面は使いやすい罫線入り。パタンと開くリングタイプで、ストレスなく書き込みができます。



毎日がちょっとやさしくなる、べあ～君の小さな相棒。

おそろいのステッカーや他の文具と一緒に使えば、癒し度もアップ！

4位 べあ～君 縦型リングノート

べあ～君 A6リングノート

べあ～君がそっと見守ってくれる、毎日使いたくなるノート。

縦型リング仕様で使いやすく、学校や仕事、プライベートまで大活躍！



表紙には、ほっこり笑顔のべあ～君がワンポイントでデザインされており、見るたびに心がふわっと癒されます。持ち運びしやすいサイズ感で、カバンにもすっきり収まるのも◎



こんな使い方にぴったり

・日記やアイデア帳として

・学校やお仕事のメモ用に

・推し活ノートやファン用記録帳にもおすすめ！



中面は書きやすい罫線入り。めくりやすいリングタイプで実用性もバッチリ。

べあ～君と一緒に、日々の「書く」をもっと楽しく。



おそろいの文具とセットでそろえれば、気分ももっと上がるかも♪

5位 べあ～君 エコバック

べあ～君 縦型リングノート

かわいいだけじゃない、毎日にちょうどいい。

やさしい笑顔の「べあ～君」がデザインされた、軽くて便利なエコバッグです。



コンビニやスーパーのお買い物はもちろん、急な荷物にも対応できるたっぷりサイズ。使わないときは小さく折りたたんで持ち運べるので、バッグの中にひとつ入れておくと安心です◎



＼こんな人におすすめ！／

・荷物が増えがちな通勤・通学のおともに

・サブバッグとして毎日持ち歩きたい

・“推し活”も可愛くエコに楽しみたい♪



軽くて丈夫なポリエステル素材で、普段使いにぴったり。

シンプルな色味×べあ～君のほっこりデザインだから、年齢問わず使いやすいのもポイントです。



あなたの毎日に、べあ～君の“ゆるっと癒し”をプラスしませんか？

6位 べあ～君 50cmぬいぐるみ

べあ～君 エコバック

ぎゅっと抱きしめたくなる、やさしい存在。

「べあ～君」が、ふわふわ手触りの50cmサイズのぬいぐるみになりました！



つぶらな瞳と、にっこり微笑む表情。どこかホッとするようなやわらかな雰囲気で、お部屋に置いておくだけで心があたたかくなる、そんな癒しのぬいぐるみです。



ここがポイント！

・約50cmの存在感で、ぎゅっと抱きしめたくなるサイズ感

・ソファやベッドに置けば、空間の癒しインテリアに◎

・お子さまから大人の方まで、幅広く愛されるデザイン



誕生日や記念日などのギフトにもぴったり。がんばる自分へのごほうびにもどうぞ♪



あなたの毎日に、べあ～君のぬくもりを。

そばにいるだけで、ふんわり笑顔になれる相棒です。

7位 べあ～君 マグカップ

べあ～君 50cmぬいぐるみ

ほっと一息。そばにべあ～君。

やさしい表情の「べあ～君」が描かれた、毎日使いたくなるマグカップです。



ほっこりとした雰囲気のデザインで、コーヒーやお茶の時間がもっとやさしく、もっと癒される時間に。

シンプルな白ベースに、べあ～君の可愛らしさが映える飽きのこない仕上がりです。



毎日にうれしいポイント

・容量たっぷりで使いやすい

・オフィスやおうちでのリラックスタイムにぴったり

・インテリアにもなじむナチュラルデザイン



べあ～君と一緒に、心もぽかぽか温まる時間を。

自分用にはもちろん、ファンの方へのプレゼントにもおすすめです！

8位 べあ～君 メガネクロス（マルチクロス）

べあ～君 マグカップ

ふんわり優しい手触りと、ほっこり笑顔のべあ～君。

毎日の“キレイ”をかわいくサポートします。



やさしい表情の「べあ～君」がデザインされた、使いやすいマルチクロスです。

メガネはもちろん、スマホ・タブレット・PC画面・カメラレンズなどのクリーニングにも最適。



マイクロファイバー素材で、指紋やホコリをしっかり拭き取れてキズもつきにくい◎

実用性も抜群なのに、見た目は癒し全開のべあ～君がワンポイント！



こんな方におすすめ♪

・毎日メガネやスマホを使う方へ

・職場や学校でさりげなく“推し活”したい方

・ちょっとしたギフトやお配り用にもぴったり！



かわいくて実用的。

持っているだけで、ふんわり気分が明るくなるアイテムです。

9位 べあ～君 ボールペン

べあ～君 メガネクロス（マルチクロス）

使いやすさも、かわいさも、これ1本。

べあ～君がいつでもあなたのそばに♪



にっこり微笑む「べあ～君」がプリントされた、黒・赤の2色ボールペンです。

ノック式で切り替えもスムーズ。仕事・学校・日常のあらゆるシーンで大活躍！



シンプルで持ちやすいデザインに、べあ～君のやさしい存在感がプラスされて、

「書く時間」がちょっと楽しくなる一本です。



◆おすすめポイント

・1本で黒・赤が使える便利な2色仕様

・滑らかな書き心地で、メモやサインも快適♪

・ペン立ての中に、ちょこんと癒しを添えるワンポイントデザイン



毎日の「書く」に、べあ～君のやさしさを。

勉強や仕事の相棒に、プレゼントにもぴったりな文具です。

10位 べあ～君 アクリルキーホルダー

べあ～君 ボールペン

どこにいても、ほっこり癒しをお届け。

人気キャラクター「べあ～君」が、かわいいアクリルキーホルダーになって登場！



にっこり笑顔のべあ～君が、バッグや鍵、ポーチなどをほんのりあたたかく彩ります。

シンプルで飽きのこないデザインだから、性別・年代問わず使いやすいのも魅力◎



べあ～君ファン必携ポイント

・軽量＆丈夫なアクリル素材で普段使いにぴったり

・バッグのアクセントや、鍵の目印にも！

・ハニちゃんのアクリルキーホルダーとペアで持てばさらに癒し倍増♪



毎日を一緒に過ごしたくなる、“あなたのそばのべあ～君”。

大切な人へのちょっとしたギフトにもおすすめです。

べあ～君 アクリルキーホルダー

■販売サイト

べあ～君SHOP（公式オンラインショップ）

この度、お支払い方法に「コンビニ決済」が加わり、クレジットカード決済、銀行振込と合わせて計3種類の決済方法で、より便利にご利用いただけるようになりました。

べあ～君SHOPはこちら :https://bearkunshop.com/

当社は、べあ～君グッズを単なる商品としてではなく、お客様がアパマンショップというブランドを身近に感じ、愛着を持っていただくための「体験」として捉えています。今後も、より多くのファンに喜んでいただけるよう、魅力的なグッズ開発と販売機会の創出に努めてまいります。

公式SNSアカウント

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【EL CAMINO REAL株式会社】

EL CAMINO REAL株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートする AI や RPA などのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL ： https://apamanshop-hd.co.jp/

