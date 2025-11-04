宝石のような冬の煌めきを宿すディオール バックステージ ホリデー 2025
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール バックステージ」からホリデー シーズンを彩る「ディオール バックステージ ホリデー 2025」を11月14日（金）より数量限定発売いたします。
ディオール アディクト リップ マキシマイザー
パールの輝きでホリデー シーズンを演出するケア リップ プランパー
唇にうるおいとふっくらボリュームアップ※1をもたらす大人気のケア リップ プランパー、ディオール アディクトリップ マキシマイザーから、ホリデー シーズンを彩る限定色が登場します。ホログラフィックに輝く2つのシェードで華やぐシーズンに煌めくリップを演出します。
110 フロステッド オパール：まるで冬の澄んだ空気に舞うダイヤモンドダストのように、ヴァイオレットとピンクの繊細なラメがリップに透明感とボリュームを演出します。
111 パーリー ピーチ：ホリデーのぬくもりを感じさせるピーチのベースに、ピンク・ゴールド・ミント・シルバーなどの多彩なラメを散りばめ、リップに多幸感とボリュームを演出します。
また、今回数量限定発売される2色のリップ マキシマイザーは、バックステージ グロウ マキシマイザー パレットの、圧倒的な透明感を叶えるクールシェードが揃った002 フロステッド オパール グロウと、多幸感あふれる柔らかなウォームシェードが揃った003 パーリー ピーチ グロウのハーモニーとマッチします。
90%※2自然由来成分配合のリップ マキシマイザーは、チェリー オイル※3とヒアルロン酸※4をたっぷりと注ぎ込んでいます。1日中続くうるおいと、あふれる輝きを得て、滑らかでふっくらとボリュームアップ※1した唇を叶えます。
1 メイクアップ効果
2 自然由来指数90%（水0%を含む）ISO16128準拠
3 セイヨウミザクラ種子油（保湿成分）
4 ヒアルロン酸Na（保湿成分）
バックステージ グロウ マキシマイザー パレット
限定リップ マキシマイザーとマッチしたシェードで煌めくホリデーを楽しんで
大人気のマルチユースな美肌パウダー、バックステージ グロウ マキシマイザー パレット。ナチュラルで上品なサテンのツヤから偏光パールによるインテンスな輝きまで、一瞬で肌にきらめきを宿します。透明なジェルベースに繊細なパールやラメを配合した高密着のパウダーが肌に溶け込み、まるで自ら発光しているような、自然な光を演出します。肌のうるおいを保ちながら、簡単にプロが作り上げたような透明感と立体感を叶えます。チーク、ハイライト、さらにアイシャドウとして、またデコルテなどボディにもご使用いただけます。
同じシェード ハーモニーの限定リップ マキシマイザーと一緒に使えば、冬のメイクにさらに洗練された煌めきを叶えます。ディオール バックステージが贈る煌めきの魔法で、心ときめくホリデーを楽しんで。
110 フロステッド オパール
111 パーリー ピーチ
数量限定色 ディオール アディクト リップ マキシマイザー
数量限定2色 各4,300円（本体価格） ／ 各4,730円（税込価格）
2025年11月14日（金）より発売予定
001 ユニバーサル グロウ
002 フロステッド オパール グロウ 限定リップ マキシマイザー 110とマッチ
003 パーリー ピーチ グロウ 限定リップ マキシマイザー 111とマッチ
004 ローズ ゴールド グロウ
バックステージ グロウ マキシマイザー パレット
全4色 各6,300円（本体価格） ／ 各6,930円（税込価格）
2025年8月1日（金）より発売中
@DIORBEAUTY #DIORHOLIDAY