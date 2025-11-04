宝石のような冬の煌めきを宿すディオール バックステージ ホリデー 2025

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール バックステージ」からホリデー シーズンを彩る「ディオール バックステージ ホリデー 2025」を11月14日（金）より数量限定発売いたします。



ディオール アディクト リップ マキシマイザー

パールの輝きでホリデー シーズンを演出するケア リップ プランパー



唇にうるおいとふっくらボリュームアップ※1をもたらす大人気のケア リップ プランパー、ディオール アディクトリップ マキシマイザーから、ホリデー シーズンを彩る限定色が登場します。ホログラフィックに輝く2つのシェードで華やぐシーズンに煌めくリップを演出します。



110 フロステッド オパール：まるで冬の澄んだ空気に舞うダイヤモンドダストのように、ヴァイオレットとピンクの繊細なラメがリップに透明感とボリュームを演出します。



111 パーリー ピーチ：ホリデーのぬくもりを感じさせるピーチのベースに、ピンク・ゴールド・ミント・シルバーなどの多彩なラメを散りばめ、リップに多幸感とボリュームを演出します。





また、今回数量限定発売される2色のリップ マキシマイザーは、バックステージ グロウ マキシマイザー パレットの、圧倒的な透明感を叶えるクールシェードが揃った002 フロステッド オパール グロウと、多幸感あふれる柔らかなウォームシェードが揃った003 パーリー ピーチ グロウのハーモニーとマッチします。

90%※2自然由来成分配合のリップ マキシマイザーは、チェリー オイル※3とヒアルロン酸※4をたっぷりと注ぎ込んでいます。1日中続くうるおいと、あふれる輝きを得て、滑らかでふっくらとボリュームアップ※1した唇を叶えます。



1 メイクアップ効果

2 自然由来指数90%（水0%を含む）ISO16128準拠

3 セイヨウミザクラ種子油（保湿成分）

4 ヒアルロン酸Na（保湿成分）

バックステージ グロウ マキシマイザー パレット

限定リップ マキシマイザーとマッチしたシェードで煌めくホリデーを楽しんで



大人気のマルチユースな美肌パウダー、バックステージ グロウ マキシマイザー パレット。ナチュラルで上品なサテンのツヤから偏光パールによるインテンスな輝きまで、一瞬で肌にきらめきを宿します。透明なジェルベースに繊細なパールやラメを配合した高密着のパウダーが肌に溶け込み、まるで自ら発光しているような、自然な光を演出します。肌のうるおいを保ちながら、簡単にプロが作り上げたような透明感と立体感を叶えます。チーク、ハイライト、さらにアイシャドウとして、またデコルテなどボディにもご使用いただけます。



同じシェード ハーモニーの限定リップ マキシマイザーと一緒に使えば、冬のメイクにさらに洗練された煌めきを叶えます。ディオール バックステージが贈る煌めきの魔法で、心ときめくホリデーを楽しんで。

110 フロステッド オパール111 パーリー ピーチ

数量限定色 ディオール アディクト リップ マキシマイザー

数量限定2色 各4,300円（本体価格） ／ 各4,730円（税込価格）

2025年11月14日（金）より発売予定

001 ユニバーサル グロウ002 フロステッド オパール グロウ 限定リップ マキシマイザー 110とマッチ

003 パーリー ピーチ グロウ 限定リップ マキシマイザー 111とマッチ004 ローズ ゴールド グロウ

バックステージ グロウ マキシマイザー パレット

全4色 各6,300円（本体価格） ／ 各6,930円（税込価格）



2025年8月1日（金）より発売中



@DIORBEAUTY #DIORHOLIDAY