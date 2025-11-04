2025-26シーズン「シーホース三河 ファンフォト第1弾」販売開始！
シーホース三河株式会社
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2025年11月1日(土)0:00より、2025-26シーズンのファンフォト第1弾を販売いたします。
10月4日(土)群馬戦から10月19日(日)宇都宮戦までの写真を新たに190枚販売します！
全国のお近くのセブン-イレブンマルチコピー機で、手軽にプリントできるサービスとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！
購入方法・コードなどはセブン-イレブンWebサイトをご覧ください
第1弾は、2025年12月31日(水)23:59までの販売です
購入方法セブン-イレブン販売サイト :
https://www.sej.co.jp/products/bromide/smbromide2502.html
※上記サイト内でのみ販売します
サイズ・販売価格
L判・300円(税込)/1枚
販売数
190枚
販売場所
全国セブン-イレブン店内マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
販売期間
2025年11月1日(土)0:00～2025年12月31日(水)23:59
写真サンプル
お問い合わせ先
Email: info@go-seahorses.co.jp
営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く