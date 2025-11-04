2025-26シーズン「シーホース三河 ファンフォト第1弾」販売開始！

写真拡大 (全4枚)

シーホース三河株式会社


いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。


2025年11月1日(土)0:00より、2025-26シーズンのファンフォト第1弾を販売いたします。


10月4日(土)群馬戦から10月19日(日)宇都宮戦までの写真を新たに190枚販売します！


全国のお近くのセブン-イレブンマルチコピー機で、手軽にプリントできるサービスとなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めください！


購入方法・コードなどはセブン-イレブンWebサイトをご覧ください


第1弾は、2025年12月31日(水)23:59までの販売です


購入方法

セブン-イレブン販売サイト :
https://www.sej.co.jp/products/bromide/smbromide2502.html

※上記サイト内でのみ販売します


サイズ・販売価格

L判・300円(税込)/1枚


販売数

190枚


販売場所

全国セブン-イレブン店内マルチコピー機


※一部お取り扱いの無い店舗がございます。


販売期間

2025年11月1日(土)0:00～2025年12月31日(水)23:59


写真サンプル





お問い合わせ先

シーホース三河株式会社


Email: info@go-seahorses.co.jp


営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く