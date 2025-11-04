北海道コンサドーレ札幌オフィシャルライセンス商品『八百屋の逸品 北海道ミニトマトドレッシング』が2025年11月より新発売！

株式会社FUJI八百屋の逸品 北海道ミニトマトドレッシング コンサドーレラベル / メーカー参考価格：630円（税抜）

2025年11月4日（月）、株式会社FUJI（本社：北海道札幌市清田区真栄408番地2、代表取締役：小山 揚平）は、北海道コンサドーレ札幌オフィシャルライセンス商品の『八百屋の逸品 北海道ミニトマトドレッシング コンサドーレラベル』を発表しました。現在、相川商店苗穂店（北海道札幌市中央区北3条東10-121 苗穂ヒラクス 1F）や、北海道内コーチャンフォー各店、かき小屋 海の駅（苫小牧・海の駅 ぷらっとみなと市場内）、とまこまい海の駅 ほっき館などで購入が可能で、北海道内量販店・百貨店などでも販売を予定しています。

北海道コンサドーレ札幌公式ホームページでも公開中

https://www.consadole-sapporo.jp/news/2025/10/12251/

開発について

株式会社FUJIは1972年の創業以来、人々の心に寄り添う「贈答」という文化の中でビジネスを展開し、現在は北海道物産品やギフトの卸売や自社商品の開発を行っています。2025年4月、北海道コンサドーレ札幌2025シーズンのクラブパートナーとして株式会社コンサドーレと新規契約をしました。

今回、同クラブパートナーである株式会社相川商店（本社：札幌市中央区北3条東8丁目350番地の1）とアイビック食品株式会社（本社：札幌市東区苗穂町13丁目1-15）との共同開発商品として販売されます。

株式会社相川商店

監修：株式会社相川商店

創業93年、北海道でホテル・飲食店・病院・学校給食などに新鮮で旬な青果を届けています。 北海道内外の卸売市場・海外からの仕入れに加え、 契約農家からもおいしい野菜・果物を仕入れることで品揃えの充実に努め、 札幌市内を中心に、道内各地および道外にも北海道の野菜・果物を配送しています。

会社ホームページ：https://aikawa-v.co.jp/

アイビック食品株式会社

製造：アイビック食品株式会社

創業102年目を迎える釣具アウトドア総合卸売業から2002年に独立した食品製造会社。だしやタレ、調味料などの委託および自社製品の製造を主軸に多彩な事業を展開しています。2021年には、顧客向けのキッチンスタジオ「GOKAN」をオープン。

会社ホームページ：https://ibic.info/

商品概要

ドレッシングに使用しているミニトマトは北海道石狩郡新篠津村で入植110年を迎える有限会社大塚ファーム（本社：北海道石狩郡新篠津村第36線南42番地）で栽培された有機ミニトマトを使用。

農薬や化学肥料に頼らない高品質で美味しい有機野菜を栽培しており、今回のドレッシングではミニトマトをまるごとすりつぶして製造を行っています。

有限会社大塚ファーム学生との打ち合わせの様子地元学生との連携

アイビック食品株式会社の本社内にあるキッチンスタジオ「GOKAN」にて地元の大学生との試食会を実施。アレンジレシピの考案や商品のプロモーション方法について打ち合わせを行いました。

ドレッシングにはにんにくも使用され、サラダにかける以外にも万能な使い方も期待できます。

※学生考案のアレンジレシピなどは近日公開予定

今後の展開

株式会社FUJIは、2025年6月に北海道コンサドーレ札幌オフィシャルライセンス商品第1弾として『揖保乃糸 手延べ素麺 赤黒パッケージ』の発売し、今回は第2弾の発売となります。第3弾以降の北海道コンサドーレ札幌オフィシャルライセンス商品の開発も計画中です。

株式会社FUJI 本社株式会社FUJIについて

1972年北海道釧路市で創業。北海道各地の物産品やギフト商品を仕入れ、全国の小売店などに販売する卸売業やECによる小売業を展開。商品開発などにも取り組む。本社（札幌）のある協同組合ニイイチ物流センターを物流基地を拠点として全国に、"北海道のおいしい"をお届けしています。

担当者コメント

株式会社FUJI ロゴ[株式会社FUJI 開発担当]

クラブ・北海道に関わる全ての人を“豊かに・元気にすること”を目指して、クラブと共に成長し、歩んでいきます。クラブに関わる全ての皆様と一緒に北海道を盛り上げましょう！

北海道のおいしいをつなぐ｜株式会社FUJI

https://www.fuji-h.co.jp/

商品購入・仕入等その他お問い合わせ先

r.oomura@fuji-h.co.jp（担当：大村）