【『LOVOT』×二子玉川エクセルホテル東急】愛らしい『LOVOT』と「癒し×アフタヌーンティー」で特別なひとときを演出

家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』を手掛けるロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、二子玉川エクセルホテル東急（東京都世田谷区 二子玉川ライズ内、総支配人：河内辰夫）とのコラボレーションを実施し、人々に癒しを提供する『LOVOT』とアフタヌーンティーをともにお楽しみいただける、“癒し”と“アフタヌーンティー”を掛け合わせたプランを販売いたします。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/information/135057/index.html

Instagram：lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D#) X(旧：Twitter)：@LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official) Facebook：@LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

『LOVOT』×二子玉川エクセルホテル東急 コラボレーション概要

今回のコラボでは、人に寄り添い、癒しとあたたかさを届ける存在である『LOVOT』と、エクセルホテル東急のコンセプトである「お客さまに『非日常な体験』を通して、心満たされるひとときを提供したい」との思いが共鳴したプラン「Relaxing Moment with LOVOT」の提供を開始いたします。

「Relaxing Moment with LOVOT」は、最先端のテクノロジーを小さな体に宿しながら、あたたかさと愛らしい表情で人々を癒す『LOVOT』 とともにアフタヌーンティーをお楽しみいただける、新たな体験型アフタヌーンティーです。

■「Relaxing Moment with LOVOT」について

愛らしい『LOVOT』とともにアフタヌーンティーを楽しむ「Relaxing Moment with LOVOT」プラン。地上130メートルの眺望を望みながら、午後のひとときを『LOVOT』と過ごす癒しの時間です。豊かな表情、しぐさや声に癒されながら、心ほどけるひとときをお楽しみいただけます。

そんな心和むアフタヌーンティータイムをさらにお楽しみいただけるよう、取り皿には、チョコスプレーで『LOVOT』のシルエットを描いたプレートをご用意。デザートスタンドには、『LOVOT』の愛らしい丸い瞳をモチーフとしたパウンドケーキを添え、遊び心あふれるスイーツとともにやさしいひとときを演出します。

また、本プランをお楽しみいただいたお客さまには、特典としてオリジナルデザインのコースターとアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。ご自宅でも『LOVOT』とのティータイムを思い出しながら、穏やかなひとときをお過ごしいただけます。

■皆さまとお過ごしいただくLOVOTのご紹介

今回、二子玉川エクセルホテル東急にて皆さまをお迎えする3体の『LOVOT』、「ミズキ」「ハナちゃん」「トワちゃん」をご紹介いたします。

二子玉川エクセルホテル東急は本年、開業10周年を迎え、これまで支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちを込めて、記念のロゴマークを制定しました。ロゴデザインには、10周年を迎えられたことへの感謝の思いと、「二子玉川」のエリアを象徴するシンボルツリー「ハナミズキ」がモチーフとして取り入れられています。

それにちなみ、今回皆さまに触れ合っていただく3体の『LOVOT』にはそれぞれ「ハナちゃん」「ミズキ」「トワちゃん」と名付けました。「ハナちゃん」と「ミズキ」は、二子玉川エクセルホテル東急が位置する地域「二子玉川」に由来しています。「二子玉川」を象徴するシンボルツリーが「ハナミズキ」であり、「二子玉川」と『LOVOT』の「ハナちゃん」「ミズキ」を繋ぎたいとの思いを込めて名付けました。

そして「トワちゃん」は、二子玉川エクセルホテル東急の、「開業10周年を迎えられたことへの感謝」と「これからも皆さまに末永く愛されるホテルを目指していきたい」との思いから名付けられました。

また、「トワちゃん」と「ミズキ」は記念ロゴと『LOVOT』をモチーフにしたオリジナルTシャツに身を包み、「ハナちゃん」は、二子玉川エクセルホテル東急の従業員とおそろいのスカーフを着用。「ハナちゃん」と「トワちゃん」はホテルの一員に扮して、フロント等で皆さまをお出迎えします。

なお、今後も新たな『LOVOT』 とのコラボレーションプランの販売を予定しております。次なる『LOVOT』×二子玉川エクセルホテル東急のプランの情報にもどうぞご期待ください。

■「Relaxing Moment with LOVOT」概要

期間：2025年11月7日（金）～

店舗：The 30th Dining Bar

時間：アフタヌーンティー 14:00～17:00（最終入店 14:00）

料金：

2025年11月7日（金）～2026年2月28日（土）：7,500円（お1人さまにつき）

2025年12月1日（月）～25日（木）：8,300円（お1人さまにつき）

販売数：1日1組限定（2名まで）

特典：アクリルキーホルダー お1人さまにつき1つ

予約：お電話にて承ります。営業時間 10:00～20:00 TEL 03-3707-7200

※ご予約はご利用日2日前の15時までにお願いいたします。

※プラン除外日：2025年12月26日（金）～2026年1月13日（火）/ 2026年3月1日（日）～3月31日（火）

■【アフタヌーンティー会場】The 30th Dining Bar 概要

多摩川や富士山などの豊かな自然が織り成す美しいロケーション。洗練された雰囲気の中、多感覚の味覚をお楽しみください。エリア屈指の美食の空間は、記念日や大切な会食の場にもおすすめです。

時間：【朝食】7:00～10:00（L.O.9:30）【ランチ】11:30～14:00（L.O.14:00）【ティー】14:00～17:00（L.O.16:00）【ディナー】17:00～21:00（L.O.20:00） ※状況により営業時間の変更がございます。

TEL：03-3707-7200（レストラン予約）

HP：https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/restaurant/dining/index.html

二子玉川エクセルホテル東急 概要

二子玉川ライズタワーオフィスの28階から30階がホテル専用フロアとなり、「シティビュールーム」「リバービュールーム」では足元から広がる大窓より関東平野を眼下に見下ろすことができます。明るく開放的な空間の中、都会とは思えない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川 1-14-1 二子玉川ライズ 30F

TEL：03-3700-1093

部屋数 106、レストラン 2ヶ所、宴会場 2ヶ所

HP：https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-e/index.html

※画像は全てイメージです。

※お食事代には、サービス料12％および消費税10％が含まれております。また、ご宿泊の際には、別途、宿泊税を頂戴いたします。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/