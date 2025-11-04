「フュージョンテック ミネラル マルチポット」と“無水調理”レシピ本をセットで6名様にプレゼント！

株式会社グループセブジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、ドイツのNo.1キッチン＆テーブルウェアブランド「WMF（ヴェーエムエフ）」の公式インスタグラムアカウントにおいて、2025年11月4日（火）よりプレゼントキャンペーンを実施いたします。

ドイツNo.1(※)キッチン＆テーブルウェアブランドWMF (ヴェーエムエフ)(※)ユーロモニターインターナショナル調べ 2023年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 (2024年度版)

「フュージョンテック ミネラル」は、約30種類の天然鉱石を使用したWMF独自のミネラル素材の人気鍋・フライパンシリーズで、遠赤外線効果による加熱効果が高く、均一に、短時間で火が通るので素材の色や香り、風味はそのままに、料理を美味しく仕上げます。無水調理が可能で、水を加えずに食材が持つ水分で調理ができるため、食材本来の凝縮された旨みを味わうことができます。

今回のプレゼントキャンペーンでは、抽選で6名様に「フュージョンテック ミネラル マルチポット 14cm」（各色1名様ずつ）とレシピブック「WMFで無水調理！食材の味を活かす！引き出す！極上レシピ」をセットでプレゼントいたします。WMFのマルチポットは、コンパクトでユニークな形状により、炊く・無水調理・煮る・茹でる・沸かす・揚げる・焼く・炒める・保存と、あらゆる調理方法と用途に使用できます。カラーは全6色を展開しており、プラチナム（PL）、ダークブラス（DR）、ローズクォーツ（RQ）、ブラック（BL）、ミルキークォーツ（MQ）、ジェイド（JD）で、落ち着きのあるシックな色合いはどのキッチンにもなじみます。

WMF公式インスタグラムアカウント（https://www.instagram.com/wmf_japan/）

キャンペーン概要

WMF公式インスタグラムアカウント（@wmf_japan）をフォローし、キャンペーン投稿にあなたの好きな「フュージョンテック ミネラル マルチポット14cm」のカラーを6色の中から1色を選んでコメントしていただいた方の中から抽選で、「フュージョンテック ミネラル マルチポット 14cm」とレシピブック「WMFで無水調理！食材の味を活かす！引き出す！極上レシピ」のセットを6名様にプレゼントいたします。

＜プレゼント製品＞

「フュージョンテック ミネラル マルチポット 14cm」合計6名様（各色1名様ずつ）

※商品のカラーにつきましては、コメントに記載していただいたカラーのお届けとなります。

■価格：20,790円（税込）

■内寸：140mm、外寸：156mm、外寸 取っ手込み：221mm／高さ本体のみ：117mm、全高蓋込：170mm

■製品重量：1.3kg

■満水容量：1.7L

レシピブック「WMFで無水調理！食材の味を活かす！引き出す！極上レシピ」

「フュージョンテック ミネラル」を使って、食材の水分だけで旨みを引き出す無水調理を楽しむレシピブック。選りすぐりの無水調理レシピ60品を紹介しています。無水調理をこれから始めたい方にも、「フュージョンテック ミネラル」を愛用いただいている方にもおすすめです。

＜応募方法＞

応募期間：2025年11月4日（火）～11月19日（水）23:59まで

１. WMF公式インスタグラムアカウント（@wmf_japan）をフォロー

２. キャンペーン投稿にあなたの好きな「フュージョンテック ミネラル

マルチポット14cm」のカラーをコメントしてください。

※すでにフォロー済みの方は「コメント」のみで応募が完了いたします。

※ご自身のインスタグラムアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※必ず下記の応募規約に同意いただいた上でご応募ください。

https://www.wmf.co.jp/snscampaign/index.html

「フュージョンテック ミネラル」 について

「美味しさ」「使いやすさ」「美しさ」を追求し、開発された鍋・フライパンシリーズ。

精巧で、革新的な製造プロセスによって、厳選された天然鉱石と特殊鋼を融合させ、一層化し、WMF独自のミネラル素材「フュージョンテック」を作り出します。ドイツの高いクラフトマンシップにより実現した、WMF独自の素材と、機能美をあわせ持つ、「フュージョンテック ミネラル」です。

ドイツNo.1キッチン＆テーブルウェアブランド、WMF（ヴェーエムエフ）

伝統の品質とものづくりの精神が息づく、ドイツで誕生したキッチン＆テーブルウェアブランド「WMF （ヴェーエムエフ）」は、1853年の設立以来、最上の品質と洗練されたデザインのキッチンウェアおよびテーブルウェアをトータルにご提供するブランドとして、世界約90カ国でご愛用いただいております。2022年に、ドイツにおけるキッチン用品部門 (※1)のNo.1ブランドに選ばれています。(※2)

（※1）キッチン用品: 調理器具・皿・テーブルウェア・カトラリー・ドリンクウェア・その他キッチン用品含む。

中古・アンティーク品を除く。

（※2）ユーロモニターインターナショナル調べ 2022年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 （2023年度版）