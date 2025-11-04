次世代蓄電池ソリューションを手掛ける「HOBE ENERGY」本社を東京都港区西新橋に11月1日より移転

HOBE ENERGY株式会社

HOBE ENERGY株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：沖野 強一、以下：HOBE ENERGY）は、事業拡大および研究開発体制の強化を目的として、2025年11月1日付で本社を「登栄西新橋ビル（東京都港区西新橋1-13-5）」へ移転し、新拠点での業務を開始いたしました。本移転を機に、再生可能エネルギー分野における開発・製造・運用体制をより強固にし、事業成長をさらに加速させてまいります。

● 背景

HOBE ENERGYは、再生可能エネルギーや蓄電システム、エネルギー制御技術を軸に、「エネルギーの安定供給と脱炭素化の両立」を目指すテクノロジーカンパニーです。事業領域の拡大とともに、開発・生産・営業機能をより近接して連携させることが重要となり、このたび、アクセス性と利便性の高い港区西新橋に新たな拠点を設立しました。新オフィスでは、技術開発や国内外パートナーとの協働を加速させ、次世代エネルギー市場でのプレゼンスをさらに高めてまいります。今後も当社は、新拠点を中心に組織拡大・顧客支援体制の充実を図り、さらなる成長を目指してまいります。

● 新本社概要

・所在地：東京都港区西新橋1-13-5 登栄西新橋ビル3階

・アクセス：

JR「新橋駅」徒歩5分 / 都営三田線「内幸町駅」徒歩 / 2分東京メトロ「虎ノ門駅」徒歩5分

・延床面積：124.07平方メートル （37.53坪）

・営業開始日：2025年11月1日

● HOBE ENERGY株式会社 代表取締役社長 沖野 強一：コメント

「本社移転は、HOBE ENERGYが次の成長ステージへ進むための重要な節目です。新たな拠点から、これまで培ってきた技術力と開発体制をさらに磨き上げ、パートナー企業やお客様とともに新たな価値を共創してまいります。変化の大きいエネルギー市場の中で、社会にとって“信頼されるエネルギー基盤”を築いていく所存です。」

● 会社概要

・会社名：HOBE ENERGY株式会社

・所在地：東京都港区西新橋1-13-5 登栄西新橋ビル3階

・代表取締役社長：沖野 強一

・設立：2023年12月

・資本金：351百万円（2025年8月末時点、資本準備金含む）

・事業内容：蓄電池および制御システムの開発・製造・販売、設置・保守・メンテナンス

・URL：https://hobeenergy.co.jp