「TAKANAWA GATEWAY CITY」への本社移転について

auフィナンシャルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石月 貴史 以下 auフィナンシャルホールディングス）およびauフィナンシャルサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野 敦史 以下 auフィナンシャルサービス）は、2026年1月より「TAKANAWA GATEWAY CITY」のTHE LINKPILLAR 1 NORTHに本社（注）を移転することになりましたので、お知らせいたします。

＜新本社の外観＞ ＜11Fエントランス＞

auフィナンシャルホールディングスとauフィナンシャルサービスはこれまで、金融と通信の融合をはじめとするデジタル金融による経済価値・社会価値・環境価値の創出を通じて、お客さま一人ひとりに寄り添い、誰もがワクワクする持続可能な社会の実現を目指してきました。

今後も「TAKANAWA GATEWAY CITY」を新たな拠点として、パートナー企業をはじめとする多様なステークホルダーの皆さまと共創を進めてまいります。

なお、auフィナンシャルグループ（以下 当社グループ）は、祝意受け取りに関するサステナビリティの取り組みを実施しています。詳細は、末尾の「お取引先の皆さまからの祝意について」をご参照ください。

■新オフィスの概要

所在地：〒108-8618 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH 11F

アクセス | TAKANAWA GATEWAY CITY(https://www.takanawagateway-city.com/access/)

■業務開始日

auフィナンシャルホールディングス｜2026年1月5日（月）

auフィナンシャルサービス｜2026年1月13日（火）

■お取引先の皆さまからの祝意について

当社グループは、2025年7月1日からグループ全体でのサステナビリティ経営の推進・実践の一環として、祝意の受け取りを寄付に代える「こころの花束(https://www.japanheart.org/lp/kokoronohanataba/)」を導入しております。なお、寄付内容はジャパンハートから寄付先各社に情報共有されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

＜寄付先＞

ジャパンハート特設サイト(https://kokoronohanataba.hp.peraichi.com/au-financial-group)

（注）auフィナンシャルサービスは本社を「TAKANAWA GATEWAY CITY」へ移転し、登記上の本店所在地をマークライト虎ノ門13Fとする2拠点体制となります。

以 上