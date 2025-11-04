ハイレゾ、GPUSOROBAN新シリーズ「NVIDIA B200搭載マルチノード型ハイエンドGPUクラスタ」専有プランを提供開始

写真拡大

株式会社ハイレゾ

GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を展開する株式会社ハイレゾ（本社：東京都新宿区、代表取締役：志倉喜幸、以下当社）は、10月7日に発表した2つの新たなGPUクラウドサービスのうち「NVIDIA B200搭載マルチノード型ハイエンドGPUクラスタ」について、本日、その一つの提供形態である専有プランの提供を開始したことをお知らせいたします。




マルチノード型ハイエンドGPUクラスタ


「NVIDIA最新GPU B200搭載マルチノード型ハイエンドGPUクラスタ」は、ハイエンドGPUサーバーを複数台接続し、大規模な計算力を提供できるように構成したGPUクラウドサービス(GPUaaS)です。当社がこれまで貸し出せる計算力の上限はサーバ一単位に依存していましたが、ノード間をつなぐ高速なネットワークを備えたクラスタ構成にすることで、より高負荷かつ大規模な並列計算を可能とし、LLMをはじめとする生成AIの研究開発など、より幅広いニーズに応じた環境を提供します。また、Slurmベースのジョブ投下型計算クラスタとしての提供により計算資源の利用効率を最大化し、計算処理にかかる時間や費用の最適化を実現します。



新サービス発表リリースはこちら


ハイレゾ、２つの次世代GPUクラウドサービスを発表(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000058027.html)



本日よりこの新サービスについて専有プランの提供を開始いたします。



これにより、いち早く最新鋭のハイエンドGPUであるB200およびマルチノード型クラスタモデルへの需要に応え、GPU利用の選択肢を広げられることを期待しております。



なお、本サービスは専有利用に加え、ポイント購入により1分単位で使用できるポイント利用制を導入予定です。ポイントは、ご購入から1年間有効で、商用利用も可能です。


ポイント利用制については改めてリリースのご案内をする予定です。



プロダクトに関する個別の問い合わせ・予約等については下記にお問い合わせください。



サービス詳細・予約受付等についてのお問い合わせ


株式会社ハイレゾ　GPU事業本部　ln-gpu-sales@highreso.co.jp



GPUSOROBANについて


「GPUSOROBAN」は、画像生成AIやLLM（大規模言語モデル）等の膨大な計算処理を高速化するGPUクラウドサービスです。データセンターの建設コストや運転コストを抑えることで、NVIDIA の高性能なGPUサーバーを低コストで提供しています。GPUSOROBANは累計2,000件を超える利用実績があり、IT業界から製造業、建設業、大学研究機関まで幅広く利用されています。



株式会社ハイレゾについて


ハイレゾは、2019年より石川県志賀町にてGPUデータセンターを運営し、GPUクラウドサービス「GPUSOROBAN」を提供しています。


2024年には香川県に中四国地方初となる「AI開発用GPU専用データセンター」を高松市に開設。2025年8月には、佐賀県玄海町の廃校を利活用したGPUデータセンターを新規開設。2026年には中四国地方2拠点目となるGPUデータセンターを香川県綾川町に開設予定。これらの地方拠点を通じて、地方創生と生成AIの発展を推進しています。


2022年6月　NVIDIA「Best CSP Partner of the Year」受賞


2024年4月　経済産業省による「クラウドプログラム」供給確保計画に認定



会社概要


会社名　　株式会社ハイレゾ


本店　　　佐賀県東松浦郡玄海町諸浦106-1


東京本社　東京都新宿区市谷田町3-24-1


代表者　　代表取締役　志倉 喜幸


事業内容　GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供


コーポレートサイト：https://highreso.jp/


GPUSOROBAN： https://soroban.highreso.jp/


サービスに関するお問い合わせ先：ln-gpu-sales@highreso.co.jp


リリースに関するお問い合わせ先：press@highreso.co.jp