富士ソフト株式会社は台湾を本拠点としたグローバル通信機器プロバイダーであるPEGATRON

CORPORATIONと11月4日（火）に国内初の販売代理店契約を締結し、PEGATRON CORPORATIONが提供する最先端のローカル5Gに対応した通信機器の取り扱いを開始します。

近年、業務の高度化やデジタル化の進展に伴い、企業や自治体では高速・低遅延な通信環境のニーズが高まっています。特に、ローカル5GやIoT機器の導入が加速しており、信頼性の高い通信機器が求められています。

富士ソフトは、PEGATRON CORPORATIONと11月4日（火）に販売代理店契約を締結し、PEGATRON CORPORATIONが提供する最先端のローカル5G対応製品の取り扱いを開始します。PEGATRON CORPORATIONは、グローバルにおいて高品質な通信機器やIoTデバイスを提供するリーディングカンパニーであり、特に5G分野においては高い技術力と信頼性を誇ります。

当社はローカル5G基地局、CPE、Dongle、4KカメラなどのPEGATRON CORPORATIONの製品を取り扱うだけでなく、ローカル5Gネットワークの設計・構築、導入後の運用保守を含めたトータルでのサービスを提供します。さらに、通信キャリア向けにPEGATRON CORPORATION の製品を展開し、日本国内における5G市場のさらなる拡大に取り組んでまいります。

これまで「ローカル5Gラボ」を開設し様々な研究や検証を行うなど、当社はローカル5Gの可能性を追求してまいりました。ローカル5Gへの取り組みをさらに加速させ、通信インフラの信頼性向上と新たなユースケースの創出を通じて、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

ローカル5Gラボ https://www.fsi.co.jp/5g-info/

PEGATRON CORPORATION https://www.pegatroncorp.com/

所在地：台湾台北市北投区立功街76号5階

代表者：共同代表取締役社長 鄭 光志、訒 國彥

設 立：2007年

PEGATRON CORPORATION BG6 General Manager CY Feng 様よりコメントを頂戴しました。

「富士ソフト株式会社様が日本における販売代理店第一号としてPEGATRONの製品を展開いただけることを大変光栄に思います。富士ソフト株式会社様がこれまで培ってきたローカル5Gにおける技術やノウハウを通じて、日本のお客様に最適な5Gソリューションを提供できることを期待しております。」

富士ソフト株式会社 取締役 専務執行役員 大迫 館行のコメント

「当社はこれまで多くの企業・団体との情報交換や共同研究を通じて、様々なユースケースを想定した検証に取り組んでまいりました。PEGATRON CORPORATIONとのパートナーシップを通じて、日本市場におけるローカル5Gの普及と技術革新をさらに加速させ、今後もお客様に寄り添ったソリューションを提供し続けてまいります。」

