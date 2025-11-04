【Yahooショッピング】“ボーナスストアプラス”の費用対効果を複数店舗で検証！データから見えた意外な傾向とは？
■レポート概要
Yahoo!ショッピングでは、「5のつく日」や「ゾロ目の日」などの大型イベントに加え、
店舗が任意で参加できる販促施策「ボーナスストアプラス」や「PRオプション」など、
多様なキャンペーンが存在します。
しかし、「実際どの施策が一番売上に影響するのか？」
そして、「イベント日と通常日で効果はどう違うのか？」
という点は、店舗運営者にとって悩みどころです。
本レポートでは、複数の商材カテゴリー（ペット用品・健康食品・冷凍食品など）を対象に、
ボーナスストアプラス実施の有無と売上・クリック・表示回数などの主要指標を比較分析。
Yahoo!ショッピングでの効果的な実施タイミングや、成果を最大化するための運用のヒントを明らかにしています。
■本レポートでわかること
・ボーナスストアプラスの仕組み・参加条件・申込方法をわかりやすく解説
・通常日とイベント日、それぞれでの実施効果の違い
・複数カテゴリ（サプリ・ペット用品・食品など）における比較データと傾向分析
・実施による売上・クリック・露出増加の相関関係
・効果を最大化するための運用タイミングと注意点
■こんな方におすすめ
・Yahoo!ショッピングでボーナスストアプラスへの参加を検討している店舗様
・キャンペーン施策の費用対効果を知りたい担当者
・競合との差別化や、ポイント施策による購買行動変化を分析したい方
・自社のYahoo!運用方針をデータに基づいて判断したいマーケティング担当者
■資料ダウンロードページ
https://proteinum.co.jp/document/20251027-yahoo-bonus-store-plus-analysis/
■ご参考
株式会社Proteinumでは、RPP広告運用ツール「ECPRO」を提供しております。
楽天運営代行を行う中で蓄積したプロの運用ノウハウをAIにより実現可能です。
ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/
■株式会社Proteinum（プロテーナム）・お問い合わせ
株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。

設立：2020年8月
代表者：代表取締役 米沢 洋平
所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F
設立：2020年8月
代表者：代表取締役 米沢 洋平
所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F
コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/
ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/
お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社Proteinum
広報担当：米沢洋平
所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F
TEL：03-6419-7733
コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/
Email：info@proteinum.co.jp