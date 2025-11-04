【Yahooショッピング】“ボーナスストアプラス”の費用対効果を複数店舗で検証！データから見えた意外な傾向とは？

株式会社Proteinum

■レポート概要

Yahoo!ショッピングでは、「5のつく日」や「ゾロ目の日」などの大型イベントに加え、

店舗が任意で参加できる販促施策「ボーナスストアプラス」や「PRオプション」など、

多様なキャンペーンが存在します。

しかし、「実際どの施策が一番売上に影響するのか？」

そして、「イベント日と通常日で効果はどう違うのか？」

という点は、店舗運営者にとって悩みどころです。

本レポートでは、複数の商材カテゴリー（ペット用品・健康食品・冷凍食品など）を対象に、

ボーナスストアプラス実施の有無と売上・クリック・表示回数などの主要指標を比較分析。

Yahoo!ショッピングでの効果的な実施タイミングや、成果を最大化するための運用のヒントを明らかにしています。

■本レポートでわかること

・ボーナスストアプラスの仕組み・参加条件・申込方法をわかりやすく解説

・通常日とイベント日、それぞれでの実施効果の違い

・複数カテゴリ（サプリ・ペット用品・食品など）における比較データと傾向分析

・実施による売上・クリック・露出増加の相関関係

・効果を最大化するための運用タイミングと注意点

■こんな方におすすめ

・Yahoo!ショッピングでボーナスストアプラスへの参加を検討している店舗様

・キャンペーン施策の費用対効果を知りたい担当者

・競合との差別化や、ポイント施策による購買行動変化を分析したい方

・自社のYahoo!運用方針をデータに基づいて判断したいマーケティング担当者

■資料ダウンロードページ

https://proteinum.co.jp/document/20251027-yahoo-bonus-store-plus-analysis/

■ご参考

株式会社Proteinumでは、RPP広告運用ツール「ECPRO」を提供しております。

楽天運営代行を行う中で蓄積したプロの運用ノウハウをAIにより実現可能です。

ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/

■株式会社Proteinum（プロテーナム）・お問い合わせ

株式会社Proteinum（プロテーナム）は「ECのトータルカンパニーとしてECがより身近な世界を創造する」をミッションに掲げ、ECコンサルティング・運営代行事業とEC支援SaaSを軸に、EC事業者様の発展を支えるスタートアップです。EC事業者様に対する売上・利益アップのコンサルティングから代わりにEC運営を実施する運営代行といった人的支援や様々なEC事業者様のご支援を行った知見を活かしたEC事業運営をより楽に、より成果が出る状態を実現するSaaS（サービス名：ECPRO）の提供を行っております。

設立：2020年8月

代表者：代表取締役 米沢 洋平

所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F

コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/

ECPROサービスサイト：https://ecpro.ai/

お問い合わせ：https://ecpro.ai/trial/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Proteinum

広報担当：米沢洋平

所在地：東京都港区新橋6丁目13-10 PMO新橋2F

TEL：03-6419-7733

コーポレートサイト：https://proteinum.co.jp/

Email：info@proteinum.co.jp