株式会社WeBridge、LINE公式アカウント運用代行サービス「L-SUPPORT GENIUS（エルサポ）」を提供開始

株式会社WeBridge

株式会社WeBridge（本社：東京都新宿区、代表取締役：白井俊久）は、2025年11月1日、LINE公式アカウントの運用代行に特化した新サービス「L-SUPPORT GENIUS（エル・サポート ジーニアス）」の提供を開始いたします。

本サービスは、店舗・クリニック・企業などが抱える「LINE活用の難しさ」を解消し、友だち追加から配信設計、分析改善までを一貫して支援する運用代行サービスです。

近年、LINEは日本国内で9,900万人以上が利用するメッセージアプリとなり、顧客との直接的な接点として注目されています。しかし、実際の運用においては「配信頻度が安定しない」「開封率が上がらない」「コンテンツ企画の時間が取れない」といった課題を多くの企業が抱えています。

WeBridgeはこれまで、SEO対策やMEO対策、広告運用など、地域集客の現場で培った実践的なノウハウを活かし、LINE運用を「戦略的に成果へつなげる仕組み」として再設計しました。

「L-SUPPORT GENIUS」では、専任のマーケターとクリエイティブチームが連携し、配信内容の企画立案からメッセージと自動化、配信分析、改善提案までをトータルサポートします。また、業種や目的に応じてテンプレート化された運用モデルを用意しており、さまざまな業態に合わせた最適な運用体制を構築します。

《会社概要》

会社名：株式会社WeBridge

代表者名：代表取締役 白井 俊久

所在地：〒163-0649 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49階

事業内容：

1. デジタルマーケティング事業

2. WEBサイトのデザイン、制作及び運営管理事業

3. 採用コンサルティング事業

4. 広告代理業及び各種の宣伝に関する事業

5. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

電話番号：03-4500-3724

コーポレートサイト: https://webridge.co.jp/





