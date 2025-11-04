(一社)プロティアン・キャリア協会唯一の認定企業 4designs社と「プロティアン・キャリア研修」の紹介販売契約を締結

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、4designs(フォーデザインズ)株式会社と「プロティアン・キャリア研修」の紹介販売契約を締結し、2025年11月4日(火)より販売を開始することをお知らせいたします。

＊4designs株式会社は、一般社団法人プロティアン・キャリア協会唯一の認定企業です。

1．提携の狙い

「人生100年時代」ともいわれる昨今、組織が従業員のキャリアを管理する従来のあり方から、個人が自らのキャリアを主体的に形成する「キャリア自律」が、個人と組織の双方にとって重要視されています。当社はかねてより、従業員のエンゲージメント向上や組織改善に向けた各種ソリューションを提供していますが、近年はそれらに関連して従業員のキャリア教育に関するご相談も増えてきました。

こうしたなか、個人が主体的にキャリアを柔軟に形成し、成長し続けることを重視する新しいキャリア観として、「プロティアン・キャリア」が注目されています。

≪プロティアン・キャリアとは≫

「変幻自在」という意味を持ち、自分らしさの軸である「アイデンティティ」に加え、環境や状況の変化に柔軟に対応する「アダプタビリティ（適応力）」の観点を取り入れた「個人主導型」のキャリア観。

従業員がキャリアについて内省することで自律が促進され、ワーク・エンゲージメント向上につながるだけでなく、企業がその従業員のキャリア観を把握し支援を行うことで、エンプロイ・エンゲージメントを高め、離職防止にも寄与するといえます。

当社はこの「プロティアン・キャリア」の意義に深く共感し、企業の課題解決の打ち手の幅を拡げるべくプロティアン・キャリア協会唯一の認定企業である4designs社と「プロティアン・キャリア研修」の紹介販売契約を締結しました。

ストレスチェック・エンゲージメントサーベイ「アドバンテッジ タフネス」の結果からキャリアやエンゲージメントにつながる課題が見られた場合や、企業からのキャリア教育に関するご相談に対して、キャリア自律研修やeラーニング、セミナー、キャリア面談など目的や各階層に応じたプログラムの紹介を行うことでキャリア自律支援を強化いたします。

(一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 田中 研之輔氏より)

このたび、当協会の認定企業である4designs株式会社と株式会社アドバンテッジリスクマネジメント(以下、ARM)様が、「プロティアン・キャリア研修」の紹介販売契約を締結されたことを大変嬉しく思います。

今、人的資本経営が本格化する中で、企業が従業員の「キャリア自律」を支援することは、持続的成長の鍵を握るテーマです。ARM様がこれまで培ってこられたエンゲージメント支援の知見と、当協会が推進する「プロティアン・キャリア」理論が融合することで、個人の内発的動機づけや成長機会を促進し、組織全体の活力を高める新たな価値が創出されると確信しています。

協会としても、この連携を契機に、より多くの企業・個人が「心理的成功」を実感できる社会づくりを一層推進してまいります。

(4designs株式会社 代表取締役社長CEO 有山 徹氏より)

このたび組織改善およびエンゲージメント支援における実績豊富なARM様と、当社の『プロティアン・キャリア研修』の紹介販売契約を締結できましたこと、心より光栄に存じます。「人生100年時代」を迎え、個人が主体的にキャリアを形成する「キャリア自律」は、企業経営における喫緊の課題となっています。ARM様において、従業員のエンゲージメント向上ソリューションと並行してキャリア教育に関するご相談が増加しているという事実は、この課題の切実さを示しています。「人がなぜ働くか？」この問いに答え、仕事の意味付けを変えるには自らと向き合う場は研修にとどまらず重要になってきており、その機会はワーク・エンゲージメント向上にもつながります。引き続き1社、1人でも多くの組織と個人の可能性を拓くためにサービスの品質向上に努めてまいります。

(当社代表 鳥越 慎二より)

「人生100年時代」の到来や不確実性に加え、AIの台頭による変化・変革のスピードが激しい世の中において、従業員一人ひとりが自らのキャリアを主体的に形成し、変化に柔軟に対応できるスキルや能力を身につけることは、個人のみならず企業の持続的成長に必要不可欠です。

当社はかねてより、エンゲージメント向上を目的とした組織改善ソリューションをはじめとする様々なソリューションを提供してきておりますが、まさにキャリアという観点からエンゲージメントを高める「プロティアン・キャリア」の考えは、当社の想いや事業戦略にも共通し、親和性が高いテーマであると捉えています。

この度、4designs様およびプロティアン・キャリア協会様との連携を通じて、個人と組織双方の成長とウェルビーイングの実現に貢献していく所存です。今後も、企業の課題解決に寄与する多様なソリューションを提供し、より多くの皆さまに喜んでいただける新たな価値を届けてまいります。

2．4designs株式会社(https://4designs.co.jp/)について

4designs社は、プロティアン・キャリア協会が提唱する「現代版プロティアン・キャリア」理論に基づき、法人向けの研修および組織開発サービスを提供しています。

≪実績と評価≫

同社が提供する法人向けサービス（プロティアン・キャリアドック）は、上場企業250社以上に導入され、また「HRアワード2024」優秀賞を受賞するなど、その信頼性と効果が広く認められています。さらに、「現代版プロティアン・キャリア」理論・実践手法の導入者数は設立5年で35万人を突破しています。

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

サービス：プロティアン・キャリアドック(https://protean-career.or.jp/company-seminar)

3．一般社団法人プロティアン・キャリア協会(https://protean-career.or.jp/)について

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

設立年月：2020年3月

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締

役CEO）

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。