GA technologies、桜井宏一が執行役員に就任

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：樋口⿓、証券コード：3491）に、2025年11月1日より、桜井宏一が執行役員として就任いたしました。

桜井は、大手不動産販売会社にて個人向け仲介営業領域に30年従事し、首都圏および関西エリアにおける不動産取引に精通しております。とくに都心のプレミアムマンションをはじめとする高級不動産の売買について高い専門性を持ち、さらに執行役員として事業をリードし、数百人の組織を率いるなどマネジメント経験も豊富です。

近年、資産価値の高まりから一層注目を集める高級不動産売買・賃貸領域においてさらなる顧客体験の向上を追求し、これまで以上のスピードで事業を推進してまいります。

◆ 新執行役員について

＜プロフィール＞

執行役員｜桜井 宏一

1996年、新卒で住友不動産販売株式会社（現在の住友不動産ステップ株式会社）に入社。個人仲介営業として本社営業センターに配属。本社営業センター次長を経て、横浜営業センター所長に就任し、2011年営業部長に就任、39店舗を管掌。2020年に執行役員に就任。2025年、常務執行役員に就任。部長・執行役員・常務執行役員はいずれも最年少での就任。

＜就任コメント＞

これまで30年にわたり、一貫して個人向け不動産仲介に携わってまいりました。さまざまな取引に関わる中で、とくに高級不動産領域の売買・賃貸領域にはまだまだ多くの可能性があると感じております。今後は高級不動産売買・賃貸領域におけるさらなる事業拡大と、グループ全体のシナジーを活かしたビジネス推進に尽力してまいります。

◆ GAテクノロジーズ 概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍

URL：https://www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・SaaS型のBtoB PropTechプロダクトの開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、株式会社神居秒算、株式会社スピカコンサルティング、RW OpCo, LLCなど計55社