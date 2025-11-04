AI搭載の法人カード「バクラクビジネスカード」、不正利用防止をテーマにしたエレベーターCMを関東・関西で放映開始。

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、法人向けAIビジネスカード「バクラクビジネスカード」において、エレベーター広告の放映を開始しました。本日から2025年11月16日（日）まで、関東・関西の7都市にて展開します。

https://bakuraku.jp/

背景・狙い

近年、法人カードの私的利用や目的外利用といった不正リスクに加え、経理担当者の立替精算・小口現金管理といった煩雑な業務が多くの企業で課題となっています。

「バクラクビジネスカード」は、500以上のサービスから利用先を指定／制限可能という、国内トップクラス※の不正利用防止機能を活用し、目的外利用や不正な経費利用を未然に防ぎ、コーポレート・ガバナンスを大幅に強化する法人カードとして支持されています。

また、豊富なAI機能を搭載しており、カード利用後の明細と領収書をAIが自動でマッチングし仕訳まで自動で作成するため、従業員と経理双方における手入力の手間の大幅削減に貢献します。

本広告キャンペーンは、立替精算・小口現金管理の課題を抱える企業担当者に向け、「バクラクビジネスカード」が提供する業務効率化ソリューションを訴求することを目的としています。

※2025年6月時点、当社調べ

広告掲載先・内容

放映期間

2025年11月3日（月）～2025年11月16日（日）

放映エリア

東京都、大阪府、愛知県、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県（一部オフィスビル）

放映映像

【決済制限で配りやすい法人カード】バクラクビジネスカード

バクラクビジネスカードの高度なセキュリティ機能が、目的外利用や不正な経費利用をどのように未然に防ぐか、そして、それによって従業員の立替経費を削減できる効果を分かりやすく解説しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ETcSAODcc4U ]

バクラクビジネスカード 導入事例

実際にバクラクビジネスカードを導入した企業では、従業員への法人カード貸与および大幅な業務効率化を実現しています。

JR九州エンジニアリング株式会社では、29拠点・350名への法人カード展開を実現し、経費精算の月次処理工数が10分の1まで削減されました。

JR九州エンジニアリング株式会社 導入事例詳細はこちら

https://bakuraku.jp/case/eng_jrkyushu-g/

バクラクビジネスカードとは

利用する“前後”の業務もラクになる、次世代の法人向けAIビジネスカード。利用料無料、即日追加発行、与信枠は5億円以上の実績あり。内部統制や証憑管理も効率化、ご利用用途ごとに従業員へ何枚でも発行可能。

https://bakuraku.jp/card

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIスタートアップです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/