ファミリーシュートチャレンジ参加者大募集！

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

11月9日(日),10日(月)仙台戦の節テーマは「ファミリーDAY」。

試合前イベントとして『ファミリーシュートチャレンジ』を開催します！

ぜひご家族での思い出作りとして参加してみませんか！？

企画概要

◆開催日時

- 11月9日(日)13:05～13:15- 11月10日(月)16:50～17:00

◆開催場所

ウィングアリーナ刈谷・メインアリーナ(コート内)

◆ルール説明

- 各日4組によるトーナメント戦となります- 1家族3名でご参加ください- 第一走者：レイアップ → 第二走者：レイアップ → 第三走者：フリースローの順で対決し先にゴールした家族が勝利- 優勝したご家族にはプレゼントがございます(参加チームにも参加賞をご用意しております)

◆応募方法

１.応募フォームからご応募ください

※応募締切：11月4日(火)23:59

応募フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKJqSL9CH6h1KzWbyMFg5KmBGlMTJxfd2mz5BFKPDud0wVCg/viewform

２.抽選で当選された方には11月6日(木)に「f-ent@go-seahorses.co.jp」よりご案内メールをお送りします。

※ご案内メールは当選者様のみにお送りいたします。

※ご案内メールが届かなかった場合は落選となりますのであらかじめご了承ください。

◆注意事項

お問い合わせ先

- 試合当日の観戦チケットをお持ちの方のみご参加可能です。- 当選後のキャンセルはできかねます。必ずご予定を確認いただき、ご応募ください。- 出演時にお名前を公表させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

Email: f-ent@go-seahorses.co.jp

営業時間: 9:00～17:00 月～金曜日 ※長期連休を除く