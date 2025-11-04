【11/4より】「【介護業必見】最大500万円デジタル機器導入促進支援事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
東京都にて「デジタル機器導入促進支援事業」の公募が開始します。
募集期間：令和7年11月25日(火曜日)まで
介護事業所が、介護業務の負担軽減に資するデジタル機器を導入する場合に、最大500万円を補助します。
