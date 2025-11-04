【阪神梅田本店】テンペラ画と油彩画の古典技法を現代風にアレンジして作品を発表する、二人の若手女流画家の絵画展を開催いたします

株式会社阪急阪神百貨店左）井上雅未花「ミステリアスブルー」（黄金テンペラ画、石膏・テンペラ・金箔 径9.3cm）132,000円 右）松尾彩加「月光の導き」（油彩画、油彩・プラチナ箔・アルミ箔 F6号）217,800円

■阪神梅田本店 8階 ハローカルチャー１ 「井上雅未花・松尾彩加 絵画展 -箔のひらめき-」

■2025年11月5日（水）→11日（火）※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー「ハローカルチャー」。

今回は「井上雅未花・松尾彩加 絵画展 -箔のひらめき-」をご紹介いたします。

金箔や銀彩箔などを使用して、祭壇に描かれた神様を描くように動物たちに想いを込めて描く、黄金テンペラ画の井上雅未花。プラチナ箔やアルミ箔の上に透明色の油彩を重ね、雫の輝きをより鮮やかに演出する、油彩画の松尾彩加。テンペラ画と油彩画の古典技法を踏襲し現代にアレンジをしていく若き２人の挑戦は、今展で３回目の開催を迎えます。全日程作家両名とも在廊予定ですので、ぜひ作家との交流も楽しんでください。期間中、ライブペインティングも実施いたします。

◇作品紹介

◇作家プロフィール

井上 雅未花「紅指す宝石」（黄金テンペラ画、石膏・テンペラ・金箔 縦11.9×横8.2cm）132,000円「ごろん」（木炭画、木炭紙・木炭 縦12×横19cm）24,200円松尾 彩加「ハレの日」（油彩画、油彩・金箔 F4号）176,000円「夜明けの雨」（油彩画、油彩・アルミ箔 縦10×横15cm）55,000円

左）井上 雅未花（いのうえ あみか）

1990年 神奈川県藤沢市生まれ

2019年 多摩美術大学 絵画学科 油画専攻 卒業

2014年『ワンダーシード2014』入選、買上げ

2015年 福屋八丁堀本店での『MVW展』出品を皮切りに、大学在学中より全国の百貨店で個展やグループ展を開催

2020年から「Atelier LAPIS 」の講師を務める。

右）松尾 彩加（まつお あやか）

1991年 香川県生まれ

2014年 多摩美術大学 絵画学科 油画専攻卒業

2018年『池袋アートギャザリングAWARDS 2018 』入選

在学中の2013年、銀座三越でのグループ展初出品以降、全国各地の百貨店や画廊にて、個展・グループ展を開催している。

■下記ハローカルチャーコラムブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12673558_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12673558_3429.html)

