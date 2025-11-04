『【エンドユーザ向け】GPUの発熱対策に欠かせない液冷サーバ、導入時の設備・運用リスクをどう克服する？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/canon-its-20251119/M1D



本セミナーは、IT事業者以外のエンドユーザー企業の方が対象です。該当企業以外の方のお申込みをお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。



■AI・GPU普及で加速する高発熱サーバと冷却課題の深刻化

近年、AI学習や生成AI、HPCによるデータ解析など、演算処理を伴う業務が急速に増加しています。その結果、GPUや高性能CPUを搭載したサーバが企業インフラの中心に位置づけられつつありますが、その一方で従来の空冷方式では十分な熱処理が難しくなり、サーバルームの電力効率や運用コストが課題として顕在化しています。多くの企業では、性能向上と省エネ・安定稼働を両立させる冷却手段として「液冷方式」が注目されていますが、導入・運用に関する具体的なノウハウが不足しているのが現状です。





■液冷サーバ導入に伴う設備改修・運用リスクへの不安液冷方式は冷却効率の高さが評価される一方で、実際の導入を検討する段階になると多くの障壁が存在します。自社サーバルームへの導入を検討しても、冷却配管の設置や漏水・漏電対策などの設備改修が困難であり、社内の稟議が進まないケースも少なくありません。また、液冷対応データセンター自体が限られており、導入可能な施設を見つけるまでに時間がかかることも課題です。さらに、液冷サーバの運用実績が少ないため、液漏れリスクや電気設備の安全性、運用体制への不安が企業側の判断を遅らせています。■実績に基づく安全運用で短期間での液冷導入を実現本セミナーでは、キヤノンITソリューションズが提供する液冷対応データセンターを中心に、液冷サーバ導入における実践的なアプローチを解説します。同センターでは、液冷サーバに対応する設備環境を備え、短期導入を可能にする設計・構築・運用一体型のサービスを提供しています。さらに、液冷導入に関する懸念点である漏水・電力安全・保守体制についても、既存運用実績と検証結果をもとに安全性を具体的に紹介します。これにより、導入初期の不安を解消し、企業が安心して高負荷サーバ環境を運用できる現実的な道筋を提示します。■主催・共催キヤノンITソリューションズ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/canon-its-20251119/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]