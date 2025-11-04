『マニュアル整備が追いつかない--現場の停滞を変える“DXの第一歩”』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tenda-20251118/M1D



■2026年度が見えてきたこの時期、DX推進は進んでいますか？

DXを進めたいけれど、何から始めるべきか分からない--

そんな担当者必見、年度内で成果を出す「ナレッジDX」戦略をお伝えします。

「業務の属人化」「引継ぎの停滞」「ナレッジ共有の遅れ」

年度内でも間に合う、マニュアル整備から始める業務効率化の実践事例をご紹介。

まず“マニュアル作成”をDXの第一歩に--

工数96％削減を実現した事例から学ぶ、すぐできる改善策を解説します。





■年度内に実現 “伝わるマニュアル”で工数96％削減Dojoシリーズ は、生成AI搭載の自動マニュアル作成ツールです。パソコン操作からマニュアルを生成する「Dojo」と、 動画から自動手順書を作成する「Dojoウェブマニュアル」。2つの製品をお得に導入できる「One Dojo」なら、オフィス業務も現場作業もひとつの仕組みで自動作成・共有できます。事例では、 マニュアル作成工数を最大96％削減 し、教育・引継ぎ時間を大幅に短縮。セミナーでは、実際にマニュアルが自動生成されるデモもご紹介します。■こんな方におすすめ- 引継ぎ資料やマニュアルの整備が追いついていない企業- 異動や担当変更のたびに、教育や引継ぎの負担が増している担当者- 属人化した業務の整理や標準化を進めたいご担当者様- 生成AIを活用して業務効率化を実現したい方- 今年度中に “成果の出るDX”をかたちにしたい 企業のご担当者様■主催・共催株式会社テンダ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/tenda-20251118/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]