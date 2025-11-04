TechTrainがレバテックフリーランスの「おすすめプログラミングスクール」に選出

株式会社TechBowlMain

「テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。」を掲げるTechTrain（株式会社TechBowl 本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：小澤 政生、以下「TechTrain」）は、 ITエンジニアのキャリア支援を行うレバテック株式会社（代表取締役 岩槻 知秀、本社：東京都渋谷区）が運営するフリーランスエンジニア向けメディア「レバテックフリーランス」にて、当社の教育プログラムが紹介されたことをお知らせします。

■掲載の背景

IT業界では、単なる知識習得ではなく、自ら課題を解決できる実践力を持つエンジニアが求められています。特にフリーランスとして活躍するためには、実装力と論理的思考力の両方が不可欠です。

レバテック社は、エンジニア支援を通じて「学習段階から現場で通用するスキルを身につける」ことを重視。

一方、TechTrainはインプット学習を最小化し、実務経験に近い課題解決を中心にした“完全アウトプット型”カリキュラムを採用しています。

この両社の共通理念である「エンジニアの価値向上」を背景に、プログラミング経験者が最短でスキルアップできるTechTrainの学習環境が、未来のフリーランスを目指す読者へ紹介されました。

■ TechTrainの特長

・「卒業がない」永続的なキャリア支援

技術質問だけでなく、キャリア相談や面接対策も期間制限なく利用可能。

学習後も“伴走者”として長期的に支援します。

・現役CTO監修の超実践課題

メガベンチャーCTOらが監修した200問以上の課題を通じ、

実務に直結するスキルを効率的に習得できます。

・150名超の現役エンジニアによる1on1メンタリング

第一線で活躍するメンターから直接フィードバックを受け、

独学では得られない実装力と課題解決力を磨けます。

■ 今後の展望

TechTrainは今後も「エンジニアリングで、日本の国力を上げる。」というミッションのもと、

現場で活躍できるスキルを身につけたい学習者を支援し続けます。

今後は、キャリア支援企業との連携をさらに強化し、「学習」から「独立・キャリアアップ」までを一貫して支援する“生涯エンジニア育成プラットフォーム”として、日本の高度IT人材育成を加速してまいります。

■ 掲載記事情報

掲載タイトル：「プログラミング学習におすすめのエンジニアスクールまとめ【厳選】」

掲載メディア：レバテックフリーランス

URL：https://freelance.levtech.jp/guide/detail/1551/(https://freelance.levtech.jp/guide/detail/1551/)

TechTrainスクールはこちら :https://service.techtrain.dev/

⬛︎ TechTrain について

テクノロジーを支える、全ての人のターミナルに。

2019年5月にサービスを開始。全国各地のエンジニアにご利用いただき、ユーザー数12,000名を突破。経験豊富な160名を超えるITエンジニアが、メンターとして実務に基づいたアドバイスしています。

個人向け

TechTrain(https://service.techtrain.dev)

ITスキルを身につけたい方、IT業界でキャリアを構築したい方のために、成長機会と活躍機会を提供する学びとキャリアの支援プラットフォームサービスです。CxO、VPoX、シニアクラスのエンジニア・PM・デザイナーのメンターが150名以上在籍。プロダクト作りのプロたちのナレッジから作られた学びのコンテンツから、キャリア支援サービス、またそんな一流の人材とのメンタリングサービスを提供しています。

TechTrain スクール(https://service.techtrain.dev/school)

有名IT企業で働くテックリードクラス以上のメンターから実務で活躍するためのスキルを学ぶことができるエンジニアスクールです。ITエンジニアを目指す社会人や学生を支え、学びから転職までを一貫してサポートします。

法人向け

TechTrain 企業研修(https://business.techtrain.dev/#training)

エンジニア職の方はもちろん、営業、マーケティングなどさまざまな職種の方に向けたITスキル研修を提供するサービスです。

TechTrain 技術支援(https://business.techtrain.dev/#techsupport)

弁護士、社労士、主治医のように、経営者のITに関するお困りごとをいつでも相談できる、ITスペシャリスト。IT技術に深く精通した技術者たちが貴社の技術課題に “バンソウ” するDX支援サービスです。

TechTrain 採用支援(https://business.techtrain.dev/#hr)

エンジニアを採用したい組織の皆様を強力にご支援するサービスです。エンジニアに寄り添ってきたからこそできる、現場のエンジニアが「この人いいですね」と唸る採用を実現します。

TechTrain 学校支援(https://education.techtrain.dev/)

大学、専門学校、高等専門学校を中心に、学校教育と並行してご利用いただく学習・就職支援サービスです。

株式会社 TechBowl

社 名 ： 株式会社TechBowl

代 表 ： 小澤 政生

設立日 ： 2018年10月

資本金 ： 100,000,000円 (資本準備金含む)

事業内容： インターネットサービス業

所在地 ： 東京都千代田区神田神保町2-32-5 神保町フロント4F

HP ： https://techbowl.co.jp/

