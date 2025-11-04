シーネット、クラウド型WMS「ci.Himalayas/R2」に新機能「個口登録機能」を標準搭載

株式会社シーネット

クラウド型倉庫管理システム（WMS）の開発・提供を手掛ける株式会社シーネット（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野崎伸彦、以下シーネット）は、主力製品であるクラウド型WMS「ci.Himalayas/R2」において、「個口登録機能」を標準機能として2025年11月4日（火）にリリースすることをお知らせいたします。

本機能により、出荷時に「どこに、何を、いくつ運ぶか」を個口単位で詳細に登録・管理することが可能となり、配送単位の明確化と現場業務の効率化を実現します。

■新機能開発の背景

物流現場では、2024年問題への対応やEC市場の拡大を背景に、配送効率の向上と物流品質の担保が喫緊の課題となっています。

このような状況下で、シーネットのWMSをご利用のお客様から、「荷姿別の個口数を登録・取得したい」といったカスタマイズ要望が多数寄せられていました。

また、積み込みや荷卸し時の検品、納品先への正確な情報連携など、物流品質を高めるための基礎データとして、個口単位の情報管理がますます重要視されています。

こうした現場の声に応える形で、このたび「個口登録機能」を開発し、標準機能として実装する運びとなりました。

■「個口登録機能」の詳細と特徴

「個口登録機能」は、出荷する荷物について「どこに（納品先）」「何を（商品）」「いくつ（数量）」運ぶかの詳細情報を、個口単位でWMSに登録・管理する機能です。

出荷検品時や仕分け作業中に、WMS画面またはハンディターミナル（HHT）から即時に個口情報を登録でき、登録内容はリアルタイムでシステムに反映されます。



主な特徴は以下の通りです。

◆個口単位での詳細情報管理

配送先や内容物などを紐づけて管理することで、出荷データの精度を向上。配送単位の明確化と誤配送防止に貢献します。

◆個口表の発行による現場連携の強化

登録情報をもとにWMSから直接「個口表」を出力可能。出荷検品・積込・配送の各工程で確認作業を効率化し、配送業者との情報共有もスムーズに行えます。

◆物流品質とトレーサビリティの向上

個口単位での管理により、納品先への正確な情報伝達や、万が一のトラブル発生時における追跡性を強化。物流品質の向上を実現します。

■導入効果

・出荷現場での仕分け・検品作業の効率化

・配送単位の明確化による誤配送防止

・配送業者との情報共有の円滑化

・個口単位でのトレーサビリティ確保

■今後の展望

シーネットは、「現場をITで気持ち良くする」の理念のもと、今後もお客様からのご要望を真摯に受け止め、迅速に製品開発へ反映させていく予定です 。 WMSのパイオニアとして、物流現場の課題解決に貢献する革新的なソリューションを提供し、業界全体の生産性向上をリードしてまいります。

【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をＩＴで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から13年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024年度版 https://mic-r.co.jp/mr/03240/



実績詳細ページ：https://www.cross-docking.com/philosophy/

会社名： 株式会社シーネット 設立： 1992年1月10日

代表者： 代表取締役社長 小野崎 伸彦 URL： https://www.cross-docking.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容： ・物流システム研究開発・販売業務

・物流システムクラウドサービス業務

・音声・画像認識システム研究開発・販売業務

・モバイル端末販売業務

・電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）