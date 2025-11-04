代表の片岡が Korea Social Value Festa 2025 に登壇

株式会社Jizoku

株式会社Jizoku（代表取締役：片岡慶一郎）は、2025年8月25日から26日に韓国・ソウルのCOEXにて開催された 「Korea Social Value Festa（KSVF）2025」 に、代表の片岡慶一郎が登壇したことをお知らせいたします。

Korea Social Value Festa 2025 について

KSVFは、複雑化する社会課題の解決に向けて、産官学民が垣根を越えて協力する韓国最大級のイベントです。韓国商工会議所が主催し、SOVACプラットフォームと共同開催され、2025年は 「Designing the Sustainable Future（持続可能な未来のデザイン）」 をテーマに実施されました。

2日間にわたり、オープニングセレモニー、リーダーズサミット、講演・ディスカッションセッション、展示ブース、マーケットプレイス、ビジネスネットワーキングなど、多彩なプログラムが展開され、政府関係者、企業経営者、学術界、社会的企業など幅広い分野からリーダーが集まりました。

Jizoku Inc. の参加内容

今回のプログラムは前半・後半の二部構成で行われました。

プレゼンテーション（前半）

弊社の取り組みや、持続可能な社会に向けたビジョンについて発表しました。

トークセッション（後半）

「日韓の連携の可能性」をテーマに、以下の参加者と議論を行いました。

- 嘉泉大学 学部長 Dayk Jang- Impact Square CEO Hyun-Myung Do- 一橋大学 教授 七丈直弘- Kanekyo corporation CEO 金子匡俊- Mahi CEO Yohan Won- Jizoku Inc. 代表取締役 片岡慶一郎

今後の展望

トークセッション_Panel Discussion

本イベントを契機に、Jizoku Inc.は日韓間の連携をさらに深め、事業の拡大に取り組んでまいります。

本件に関するお問い合わせ先

社名：株式会社Jizoku

設立：2024年6月

代表者：代表取締役 片岡 慶一郎

所在地：東京都国立市中2-1 一橋大学構内 株式会社Jizoku

事業内容：一次産業におけるカーボンクレジットの創出支援事業

ウェブサイト： https://jizoku-inc.com(https://jizoku-inc.com/ja/)/ja/(https://jizoku-inc.com/ja/)

Mail: info@jizoku-inc.com

