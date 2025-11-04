『ONLINE FACE(R)』（オンラインフェイス） “安全と信頼のバトン”をつなぐ人材育成 - 石油工場・施設の入構者教育・安全教育のDXが現場力と運営効率を同時に底上げ

アカメディア・ジャパン株式会社

アカメディア・ジャパン株式会社（代表取締役：菊池 参、所在地：東京都中央区）は、自社開発のAI特許技術を基盤としたeラーニングプラットフォーム『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』を通じて、製油所・油槽所など石油精製・貯蔵・輸送の現場における「入構者安全教育」「協力会社・来訪者研修」「社内継続研修」のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援いたします。

石油インフラの製造拠点では、原油・可燃液体・高圧ガス・化学物質といった高リスク環境が日常的に重なり、「火災・爆発・漏えい・地震・津波」など複数のハザードを同時に想定する必要があります。

こうした背景から、石油会社では安全操業を支えるために教育訓練センターを設置し、シミュレーター訓練、防災演習、協力会社フォーラムなどを通じて、現場での安全意識の定着に取り組んでいます。

製油所での教育・研修には、「入構前のオリエンテーション」「継続的な技術・保安教育」「協力会社を含む多主体研修」が不可欠です。しかし、従来の対面型研修では、会場設営、講師・資料の手配、受講者の移動、複数回開催などが常態化しており、特に定期保全・TA（定期整備）期間中は入構者の急増により、受付や教育の実施に遅延が生じるなどの課題がありました。

『ONLINE FACE(R)』では、AIによる多要素本人認証を活用し、オンライン環境でも「誰が受講したか」「適切な受講環境であるか」を厳格に検証。安全教育に求められる高い信頼性を確保します。

さらに、入構手続き、PPE（個人保護具）着用、危険エリアのガイド、荷役、動線管理、火災・漏えい時の緊急対応など、製油所の現場に即した教育カリキュラムをデジタル化。全国および海外の製油・貯蔵拠点、協力会社を対象に、統一された研修の提供と受講履歴の中央管理体制を実現します。

石油プラントにおける安全・保安・技術教育では、単なる“オンライン化”ではなく、「教育の信頼性・実効性・改善プロセスを維持・向上する仕組み」が求められています。

アカメディア・ジャパン株式会社は、『ONLINE FACE(R)』を通じて、製油所・石油施設における「安全と信頼のバトンをつなぐ人材育成」を力強く支援してまいります。

『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』とは

『ONLINE FACE(R)』は、世界初の独自AI特許技術により、オンライン環境下での本人確認と不正対策を自動で行えるeラーニングシステムです。

各省庁の定める一定の基準を満たすことで、国家資格関連の法定講習や試験、また、工場や建設現場などの入構者教育や安全教育、社内研修のDX・オンライン化に幅広く採用されています。

従来のような都度の開催セッティングや指導員の時間確保、並びに受講者の移動時間などもカットできるため、経費の削減と共に生産性の向上を総合的に図れるツールとしてもご活用いただけます。

【公式ウェブサイト】https://onlineface.jp

『ONLINE FACE(R)』の独自特許技術

オンラン受講中、本人認証が行われるタイミングは、一定間隔ではなく、独自アルゴリズムにより、ランダムなタイミングで複数回、システムのバックグラウンド上で自動的に行われます。

1 分間に2回、3回と認証が行われることもあれば、3分間に1回の場合など、認証のタイミングは受講する度に変わります。

受講者は、いつ、どのタイミングで本人認証が行われるのか分からないため、オンラインでも適度な緊張感を持って厳正に教習を受けることが可能になります。

万一、離席をしていたり、なりすまし受講、居眠り等を行っていた場合には、ユーザー画面に認証エラー警告が表示されます。制限時間内に再認証ができない場合は、一時中断される、講義の始めに戻る、もしくは最終認証成功地点まで戻る仕様になります。

『ONLINE FACE(R)』の独自不正防止機能

●不正ブラウザ操作

ユーザーが受講中に、YouTubeやネットショッピングサイトなど、 関係のないページにアクセスし、別ウィンドウで作業することを防止します。

●複数端末による同時ログイン・同時視聴

同一人物が、パソコン・タブレット端末・スマホなどの複数の端末で、 同時ログイン、異なる講義を同時に受講することを防止します。

●倍速再生

ユーザーの受講開始時刻をシステムのバックグランドで記録し、 終了時刻と照合することで受講時間に満たしているのかを判定します。

●顔写真不正利用

独自のAI不正検知システム（深層学習）により、 顔写真やモニターに映し出した自撮り写真を利用しての代理受講や、 垂れ流し受講を防止します。

●「 ながらスマホ 」「 歩きスマホ 」

オンラインフェイスは本人認証のみならず、認証キャプチャ写真の背景をAIで分析判定、移動中の不適切な受講等を防止します。

『ONLINE FACE(R)』の主な特長

●独自AI技術による高精度・自動本人確認と不正対策

●お申込み・決済・受講・試験・アンケート・デジタル修了証までを一括管理可能

●必要機能のカスタマイズ、既存システムとのCSV・API連携にも対応

●専用機器・専用アプリのダウンロード不要で導入が容易

●全国どこからでも受講可能で、地方在住者にも均等な学習機会を提供

●天候・災害・感染症等の有事にも安定運用が可能

●柔軟な受講環境が学習完了率と満足度を向上

●運営の効率化によるコスト削減とサービス品質の持続的向上

アカメディア・ジャパン株式会社 会社概要

会社名：アカメディア・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

設立日：2018年9月11日

代表者：代表取締役 菊池 参

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB・AIサービスの企画・開発・運営、コンサルティング、広告・PR業

Webサイト：https://akamedia.jp

