マッチングアプリ「Dine」が「D³」にブランドリニューアル！オリエンタルラウンジの新公式アプリにも採用。

株式会社Mrk&Co（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上條景介）は、マッチングアプリ「Dine（ダイン）」を全面リニューアルし、新ブランド「D³（ディースリー）」として本日より提供を開始いたします。本リニューアルにより、従来の「食事デートがすぐに決まる」というダインのマッチングアプリとしての強みをそのままに、日本最大の相席ラウンジ「オリエンタルラウンジ」「ag」の新公式アプリとしての役割も担ってまいります。

■リニューアルの背景

2015年の北米リリース以来、「出会いの、最短距離。」を掲げてきたダインは、メッセージを省き、食事デートをスムーズにセッティングできる“合理的な出会い”を追求してきました。一方でオリエンタルラウンジは、店舗に足を運ぶだけで偶然の出会いが生まれる、“リアルな最短距離の出会い”を提供しています。出会いの形こそ異なりますが、どちらも「出会いの最短距離を実現する」という同じ考えと、共通のお客様像を持っています。こうした共通点から、オンラインとオフラインの両方で出会いの最短距離を提供する、新しい出会いのエコシステムを創る構想が生まれ、2024年に「オリエンタルラウンジ」「ag」を運営する株式会社クラウドエヌが当社を買収し、資本業務提携を締結(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000039422.html)しました。今回のリニューアルは、その構想を1年かけて具体化したものです。

リニューアルの経緯については、代表・上條のブログ記事もご覧ください。

10年続けたマッチングアプリ「Dine」がM&Aされ、消える話。

https://guide.dine.dating/n/n10282cb88403

■新名称「D³（ディースリー）」に込めた想い

新ブランド名・ディースリーのタグラインは、「あなたの毎日を、出会いで満たす。」この言葉が示すように、日常のあらゆる瞬間（3次元空間）を、良い「Deai（出会い）」で満たしたいという想いを込めています。

また、Dには「Dive（飛び込む）」「Discover（発見する）」「Date（デートする）」「Destiny（運命の出会い）」「Delight（喜び）」など、多面的な意味を重ねています。

さらに、2015年から多くの方に愛された「Dine」を“3乗に進化させた”という遊び心も、この名前には込められています。

■リニューアルのポイント

ディースリーは、これまでのダインの特長であるメッセージ不要でデートが決まる「マッチングアプリモード」に加え、お店に行くだけで偶然の出会いを楽しめる「相席ラウンジモード」を新たに搭載。デートを予定していない日でも、アプリひとつで新しい出会いを楽しむことができます。

■ディースリーが目指す世界

【マッチングアプリモードの主な機能】- プロフィール写真の人気度判定システムが第三者評価をもとに、マッチ率の高い写真を自動で判定。- 自動日程調整双方のスケジュールをシステムが解析し、最適なデート日時を提案。- 飲食店の予約代行スタッフが店舗への予約連絡を代行し、煩雑な調整やトラブルを防止。【相席ラウンジモードの主な機能】- スマホ注文機能全てのドリンク・フードをアプリからオーダー可能。男性は飲み放題、女性は飲み放題・食べ放題で利用できます。- 席替えリクエスト他のテーブルへの移動をアプリからリクエスト可能。スタッフがご案内します。- 相席仲間の募集一緒に来店する同性の友人をアプリ内で探すことができます。- 月額プラン（相席オプション）オリエンタルラウンジやagを半額で利用することができます。

現代では「婚活」「恋活」といった言葉が一般的に使われています。しかし、結婚や恋人探しだけを“ゴール”とすると、それ以外の出会いはすべて“失敗”になってしまいます。私たちは、すべての出会いが「成功体験」になる社会を目指しています。



友人、仕事仲間、学びのきっかけ--。



どんな出会いにも意味があり、「この人と会って良かった」と思える瞬間を増やしたい。ディースリーは、そんな想いから生まれたサービスです。

公式サイト：http://dthree.app

■11月24日にリリース記念パーティーを開催！

ディースリーへのブランドリニューアルを記念して、11月24日にユーザーやインフルエンサーを無料ご招待し、リリース記念パーティーを開催します。アプリ内より参加申し込みを受け付けておりますので、奮ってご応募ください。

D³ LAUNCH PARTY

日時：11月24日（月祝）19:00 START

場所：オリエンタルラウンジ 恵比寿

参加方法：ディースリーアプリ内よりご応募いただいた方の中から、審査・抽選で300名様を無料ご招待いたします。



アプリダウンロードはこちら(http://dthree.app)から

■オリエンタルラウンジ/agについて

全国に35店舗、海外1店舗を展開する日本最大級の相席ラウンジ。洗練された空間で、上質な料理やドリンクを楽しみながら、さまざまな交流が生まれる場として、20～30代を中心に多くの支持を集めています。月間来店者数は約20万人に達し、都内の人気店舗では週末に行列ができるほどの賑わいを見せています。SNSでも注目を浴び、洗練されたナイトスポットとして進化を続けています。

公式サイト：http://oriental-lounge.com

■会社概要

