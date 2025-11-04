¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¥¹¥¿ー¥È¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2026¡Û6000Ì¾¤Î¥é¥ó¥Êー¤òÂçÊç½¸～11²óÌÜ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¹ç¸ÀÍÕ¤ÏRun to empower～
¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤Î·ò¹¯¤È¸¢Íø¤Î¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¡×¤ÎÍýÇ°¤òÆüËÜ¤«¤é¹¤²¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤Ï3·î8Æü¤Î¹ñºÝ½÷À¥Çー¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤¬·ò¹¯¤Ç¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡Ú62¥«½ê¡Û¤ÎµòÅÀ¤¬ÃÂÀ¸¡£
Âç²ñ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ï¡ÖRun to empower¡×¤ò·Ç¤²¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡È¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤ÇÃ¯¤«¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¤¹¤ë¡ÉÂç²ñ¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤ò³«»Ï¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é6,000Ì¾¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/
¡Ú¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó¤È¤Ï¡©¡Û
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¡ÖÁö¤í¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯3·î¤Ë11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤¬¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÊÌ¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö½÷À¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¿¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¡×¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÏ¢ÂÓ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥È¥êーÈñ¤Î¼ý±×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´óÉÕ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢»²²Ã¾Þ¤È¤·¤ÆÆÏ¤¯¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó·î´Ö¡Ê3·î1Æü～31Æü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¾ì½ê¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÁö¤Ã¤¿¤êÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¡Ú62¥«½ê¡Û¤ËµòÅÀ¥é¥ó(https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/venue-introduction/page-1/)²ñ¾ì¤¬ÅÐ¾ì¡£
³ÆÃÏ¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ä³¹¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡¢Îò»ËÅª¤Ê¾ëÀ×¡¢³¤´ßÀþ¤ä»³Æ»¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³ー¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ú¤·¤ß¤òµá¤á¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÂ¿¤¯¡¢ËèÇ¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥ó¥Êー¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é ¡§ https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/#lets(https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/#lets)
¡ÚÂç²ñ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¡Run to empower¡¡¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡Û
¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2026¤ÎÂç²ñ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢¡ÖRun to empower¡ÊÁö¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¤·¤è¤¦¡Ë¡× ¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ÖRun to empowering women¡×¡Öempower myself¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò·Ç¤²¡¢Áö¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷À¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
11²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¡Öempower¡×¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤«--
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é ¡ÖRun to empower¡× ¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤¹¤ë¥é¥ó¥Êー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡¢Ã¯¤«¤ò¡¢¼Ò²ñ¤òーー
»×¤¤»×¤¤¤Ë¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¤¹¤ë¤³¤È¤òÂº½Å¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÛ¤¤¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·À©ÅÙ¡ªÃç´Ö¥¨¥ó¥È¥êー ¤¬ÅÐ¾ì¡Û
2026Ç¯Âç²ñ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÃç´Ö¥¨¥ó¥È¥êーÀ©ÅÙ¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
Âç¿Í¡Ê25ºÐ°Ê¾å¡Ë¤ÎÊý¤¬2¿Í°Ê¾å¤Ç°ì½ï¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤Î1¿Í¤¢¤¿¤ê4,800±ß¡ÊÄÌ¾ï5,500±ß¡Ë¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤ä¤´²ÈÂ²¡¢¿¦¾ì¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¡¢Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¤ÎÎØ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Úº£Ç¯¤âÏ¢·È¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó¡ßTHE NORTH FACE ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¡Û
ËèÇ¯Âç¹¥É¾¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥óÂç²ñ¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¡£2025Âç²ñ¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖTHE NORTH FACE ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2026¤Ø¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Êby THE NORTH FACE¡Ë
¡ÖRun To Empower¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òTHE NORTH FACE¤¬¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áö¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢¼«Á³¤Î¥ê¥º¥à¤ÈÅÔ»Ô¤ÎÌöÆ°¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¥È¥ì¥¤¥ë¤Ë¤â¡¢Æü¡¹¤òÁö¤ëÅÔ»Ô¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤¾ì½ê¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥é¥ó¥Êー¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìËç¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎T¥·¥ã¥Ä ¥«¥éー¡¦¥µ¥¤¥º
¥«¥éー¡§¥Æ¥£¥ó¥°¥ìー¡Ê1¿§¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¡¡S,M,L,XL¡¡¡¿¡¡¥¥Ã¥º110,140
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%
T¥·¥ã¥Ä¾ÜºÙ¡§ https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/#tshirt
¡ãÂç²ñ¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¡¡¥â¥Ç¥ë¶¨ÎÏ¡ä
¥«¥ë¥Ð¥ó¡¦¾ë(https://www.image-tokyo.co.jp/models/calvin-joe/)
¡Ú2¼ïÎà¤Î»²²ÃÊýË¡～µòÅÀ¥é¥ó/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥ó～¡Û
Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÆÃ¿§¤¢¤Õ¤ì¤ëµòÅÀ¤Ç°ì½ï¤ËÁö¤ë¡ÖµòÅÀ¥é¥ó¡×¤ä¡¢¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ò¼«Í³¤ËÁö¤ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥ó¡×¤Î2¤Ä¤Î»²²ÃÊýË¡¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤»²²ÃÊýË¡¤òÁª¤ó¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
◼︎¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁö¤ë¡É µòÅÀ¥é¥ó
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎµòÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é°ì¤Ä¤òÁª¤Ó¡¢Æ±¤¸µòÅÀ¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤À¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î»²²Ã¼Ô¤È¥ï¥¤¥ï¥¤Áö¤ê¤¿¤¤Êý¡¢ÃÏ°è¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ëÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý¡¢²ÈÂ²¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£µòÅÀ¤Ï¡¢¥é¥ó°Ê³°¤Î¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢³ÆµòÅÀ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¡¦µòÅÀ³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç³«ºÅ
¡¦Á´¹ñµòÅÀ¡§62µòÅÀ¡¡¢¨11·î4Æü¸½ºß
¡¦Á´¹ñ¤ÎµòÅÀ¤Î¤´¾Ò²ð
https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/venue-introduction/page-1/
◼︎ ¡È¸Ä¿Í¤ÇÁö¤ë¡É ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥ó
¤ª¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¾ì½ê¡¢µ÷Î¥¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¤Ç¼«Í³¤ËÁö¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÁö¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤ÉT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö #¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2026 ¡×¤ò¤Ä¤±¤ÆSNS¤ØÅê¹Æ¤·¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë :
https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/#lets
¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó¤Î»Ù±ç¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡ä
▶¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/wrun-charity/(https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/wrun-charity/)
¡ã¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2026³«ºÅ³µÍ×¡ä
◼︎¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2025 ¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö
2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
◼︎»²²ÃÈñ
Âç¿Í¡Ê25ºÐ°Ê¾å¡Ë5,500±ß¡öÃç´Ö¥¨¥ó¥È¥êー¡§4800±ß¡¿Ãæ³ØÀ¸～24ºÐ¡§4,000±ß¡¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡§3,000±ß
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥óµòÅÀ³«ºÅ¡§
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç³«ºÅ
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥óµòÅÀ¡¡62²Õ½ê¡Ê¢¨2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë
◼︎¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ
◼︎¶¨»¿¡§¥µ¥é¥ä³ô¼°²ñ¼Ò ¡¿ ¥¨¥Õ¥¨¥à¥¸ー¡õ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¡¿ INSOU ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡¿ ¥¢¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ ³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Á¥çー ¡¿ ³ô¼°²ñ¼ÒLEMONADE¡¿ ¥«¥·¥ª·×»»µ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¡¿ À¾Éð¿®ÍÑ¶â¸Ë ¡¿ »°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¿ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ö¥½¥ëー¥È ¡¿ ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥¾ー¥ó
◼︎¶¨ÎÏ¡§THE NORTH FACE
◼︎¸å±ç¡§¥¹¥Ýー¥ÄÄ£
◼︎2026Âç²ñ¸ø¼° #¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°
#Áö¤í¤¦¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë
#¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
#runtoempower
#¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥Ü¥ó¥é¥ó2026
¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ç¥¤¥»¥Õ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÀ¸¤Êý¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¿Í¸¢¤Ç¤¢¤ë¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¡¦¥ê¥×¥í¥À¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ø¥ë¥¹/¥é¥¤¥Ä¡ÊÀ¤ÈÀ¸¿£¤Ë´Ø¤¹¤ë·ò¹¯¤È¸¢Íø¡áSRHR¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¤Î¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ä¥¢¥¸¥¢¤ÎÄã¡¦Ãæ½êÆÀ¹ñ¤Ç»Ù±ç³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à43¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤ÃæÀä¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë½÷À¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î»Ù±ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Ç¥¿±¤òËÉ¤¤¤Ç½÷À¤Î¿Í¸¢¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î²ÈÂ²·×²è¤Î¿ä¿Ê¡¢À´¶À÷¾É¤ÎÍ½ËÉ¡¢SRHR¿ä¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î·¼È¯¤ä¶µ°é¡¢¥¢¥É¥Ü¥«¥·ー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯ Âè 77 ²óÊÝ·òÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ https://www.joicfp.or.jp/jpn/