オーガイホールディングス、医療と産業の知を結集した新経営体制へ── 歯科医師と歯科技工士の2名が執行役員として参画

オーガイホールディングス株式会社

オーガイホールディングス株式会社（本社：大阪府堺市、代表取締役：野田真一・長縄拓哉）は、歯科医療の現場知と産業技術の融合による新たな経営体制の構築を目的に、歯科医師の高村惣裕および歯科技工士の亀遊宏直の2名が執行役員として就任いたしました。



従前よりパワーパートナーとして、オーガイの経営を支援いただいていた両名の就任により、法人向け歯科健診事業およびデジタル技工体制の社会実装をさらに加速してまいります。

■ 執行役員就任に向けた位置づけと期待

高村 惣裕／歯科医師

企業向け歯科健診事業の責任者として、構想から運用まで全権を一任いたします。

産業保健分野における「歯科健診×医科健診」の連携モデルを、企業との実証から標準化まで一貫して推進していただきたいと考えています。

医科との連携スキーム設計や、労働衛生の観点からのアプローチなど、現場経験と構想力の両面を活かし、オーガイホールディングスの法人向け歯科ソリューションを牽引する存在としてのご活躍を期待しています。

就任に関するコメント：

このたび、オーガイホールディングスの執行役員として健診事業の責任を担うことになりました。

歯科健診を“特別なこと”ではなく“当たり前の文化”にすることが私の使命です。

予防は命と人生を守る最も確かな方法であり、この理念を社会に根づかせていきます。

そして今の仲間となら、世界をより良い方向へ進めることができると心から確信しています。

亀遊 宏直／歯科技工士

技工体制の基盤設計と教育・普及活動の中核を担うプロフェッショナル

デンスマイルの製作体制における品質基準・設計フロー・製作ルール等のレギュレーション整備を中心に、ブランディング戦略の設計・実装、業界内外への情報発信までを一貫して担っていただきたいと考えています。

特に、圧倒的なデジタル技工の知識と経験、他者への伝達力を活かし、ハンズオンセミナー等を通じて全国のラボや歯科医院との共創体制を構築。

所長・吉田泰之氏のもと、デンスマイルブランドを支える技工部門の“礎”として、技術面・教育面の両輪で中核的役割を果たしていただくことを期待しています。

就任に関するコメント：

オーガイホールディングス執行役員に就任いたしました亀遊宏直です。

このたび、歯科技工士としての経験を活かし、信頼される製品とサービスを提供するため、当社の成長に貢献できることを大変光栄に思います。

新たな挑戦に向けて、技術革新と品質向上を追求し、さらなる飛躍を目指してまいります。

今後ともご支援賜りますよう、お願い申し上げます。

■ お二人へのお願い

お二人には、それぞれの専門領域で「社会実装の加速装置」としての執行役員の役割を担っていただきたいと考えています。

単なる肩書きとしてではなく、経営チームの一員として、戦略と現場をつなぐブレーン・旗振り役をお願いしたいです。

オーガイホールディングスが目指す「誰もが歯科医療にアクセスできる社会インフラ」の実現に向けて、共に推進していただけますと幸いです。

■会社概要

社名：オーガイホールディングス株式会社（O-Gai Holdings Inc.）

設立：2025年5月19日

所在地 本社：大阪府堺市堺区大町西3丁3-15

未来医療国際拠点：大阪府大阪市北区中之島4-3-51 Nakanoshima Qross 3F

代表者：野田真一、長縄拓哉

URL：https://o-gai.co.jp/

■お問い合わせ先

オーガイホールディングス株式会社 南まで

Mail：info@o-gai.co.jp

TEL：072-225-4385