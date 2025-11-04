皇居ランナーに向けて、新商品 夜用メガネ「ナイトグラスLED」のランステ・プロモーションを始動
東海光学株式会社（本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：古澤 宏和）は、皇居ランナーに向けて、夜間の視界を快適にする新商品 夜用メガネ「ナイトグラスLED」のランステ・プロモーションを開始します。
※ランステ・・・ランニングステーションの略称。ランナーが活動の拠点にする施設を指します。
今回のプロモーションは、ランニングステーションを利用する市民ランナー（月間利用者数：5,500～6,000人）に対するダイレクトプロモーションです。
【開催概要】
期 間 ： 2025年11月4日（火）～ 2025年11月28日（金）の平日
実施施設 ： ランニングステーション「丸の内バイク&ラン」
東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸の内ビルディング地下1階
https://bike-run.jp/index.html
MARUNOUCHI Bike&Run (MBR)は、皇居ランナーに人気のランニングステーション。
東京駅に直結した新丸ビル地下1階に位置しており、アクセス抜群の施設。
施 策 ： 「ナイトグラスLED」ランステ・プロモーション
（1）施設内の大型モニターでのPR動画をOA
（2）施設公式SNS配信
（3）施設利用者にスタッフより広告付きノベルティを無料配布(限定2,500個)
ノベルティ・・・日本橋・和紙の老舗専門店「小津和紙」の携帯用メガネクロス
【ナイトグラスLEDについて】
夜用メガネ「ナイトグラスLED」は、夜間照明のまぶしさを感じるナイトドライブをはじめナイトランや野外コンサート、スポーツ観戦など様々なナイトシーンで活躍する高機能メガネです。
＜主な機能＞
・夜間に低下する視力をアシスト（※特許取得済み）
・ディスチャージとLED、異なる2つの光源の波長を効率よくブロック
・暗所視比視感度の高い波長の透過を高めることで明るさを確保
＜商品ラインアップ＞
・選べる2タイプ
価格：12,100円（税込） フレームカラーは2色（上：ブラウンデミ・下：ブラック）
価格：9,900円（税込）
【販売情報】
発売日 ： 2025年9月8日（月）
販売先 ： 公式販売サイト「MIRU US(ミルアス)」他で好評販売中
https://www.miruus.jp/