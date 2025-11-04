【 #BTCONJP 2025】登大遊氏による基調講演の詳細が確定、テーマは「世界に普及可能なコンピュータやネットワーク技術の生産手段の確立」

一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会

一般社団法人日本ビジネステクノロジー協会（代表理事：岡村 慎太郎）は、2025年11月15日(土) に「Business Technology Conference Japan（BTCONJP：びーてぃーこんじぇーぴー） 2025」を開催いたします。このたび、BTCONJPのメインプログラムのひとつである登大遊氏による基調講演の詳細を公開いたしました。

■ 基調講演 概要

タイトル：

「世界に普及可能なコンピュータやネットワーク技術の生産手段の確立」

概要：

日本の民間企業・大学・行政主体において、デジタル本流領域 (クラウドコンピューティング、OS、ネットワーク、仮想化、セキュリティ、AI 等) の技術研究を実施し、あるいはその形成支援をさかんに行ない、日本の正統なデジタル産業形成・継続的組織的大規模収益実現・国富増大・デジタル主権回復維持を図るとともに、関係者各個人の利益獲得をも実現する方法について議論する。

■ 登壇者 紹介

独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）

産業サイバーセキュリティセンター

サイバー技術研究室長

登大遊氏

日本の企業や行政機関等のテレワークシステムや、世界中で700万ユーザー利用のSoftEther VPN セキュリティソフト等を開発しているソフトウェア技術研究経営者。2004年に筑波大学在学中にソフトイーサ株式会社を起業。2017年博士（工学）。2017年から筑波大学産学連携准教授（2022年から客員教授）、2018年から独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）サイバー技術研究室長。2020年からNTT東日本本社特殊局員（いずれも現役）。

■ Business Technology Conference Japan（BTCONJP）とは

ビジネステクノロジー（BT）とは、ビジネスニーズに応えビジネスを加速させるためのテクノロジー（IT）またはその戦略のことです。

ビジネステクノロジーとは何か（note）(https://note.com/okash1n/n/ne5b60dfe0d8a)

従来、組織におけるITとは、単なるツールとしてIT部門が維持管理していくものでしたが、現代の経済活動はITの力を活用して、より効率的に、より速く、より安全に、より多くの価値を生み出すことが求められています。

IT部門は進化し続けるITを最適な形で組織全体に取り入れ続け、ビジネスと統合し、ビジネスをドライブしていく必要があり、また経営者はそういった役割を持つIT部門を組織に設置し、適切なリソースを提供していく必要があります。

Business Technology Conference Japan（BTCONJP）は、ITをビジネステクノロジーの領域に昇華し、日本のあらゆる経済活動をアップデートするイベントです。

昨年2024年に初のハイブリッド開催をし、今回が第3回目となります。

第2回のセッション一覧や動画は以下から閲覧可能です。（一部のセッションは非公開となっております）

https://btcon.jp/2024/sessions

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpLi4053fBxN_w1gszFEg0nwWiZCDtQSr

■ 開催日時・会場

開催日: 2025年11月15日(土)

会場: LINEヤフー株式会社 本社 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー17F

■ 参加申し込み方法

チケット購入ページ(https://luma.com/btconjp2025?utm_source=prtimes&utm_medium=web&utm_campaign=prtimes&utm_id=prtimes2025)からご登録ください。

購入方法は、BTCONJP2025チケット購入方法(https://corp-engr.notion.site/2025ticket?pvs=143)のページをご参照ください。

■ 本年度のテーマ

「情シスが創るビジネスの明日」

情シスは、企業のデジタル基盤を支えるだけでなく、ビジネスの成長を牽引する存在です。日々の業務改善からDX推進、セキュリティ対策まで、多岐にわたる役割を担い、組織全体の変革を支えています。その一歩一歩が、企業の未来を形作る原動力となるのです。今こそ、情シスの力を再認識し、共にビジネスの明日を創り上げましょう。

■ 各種リンク

公式サイト: https://btcon.jp

公式 X（旧 Twitter）: https://x.com/btconjp

各種ドキュメント：https://corp-engr.notion.site/btconjp-2025-documents

メディアキット：https://corp-engr.notion.site/btconjp-2025-mediakit