乾燥予防のパイオニア 株式会社メディプラス 新社長就任に関するお知らせ

「肌と心の声を聞く」というブランドコアを掲げ、「メディプラスゲル」を販売する株式会社メディプラス（本社：東京都渋谷区）は、2025年11月１日付で新代表取締役社長として、池尻大輔が就任した事をお知らせ致します。

株式会社メディプラス

■背景

Mediplus_tagline

2003年の創業以来、シリーズ累計2,300万本*の販売実績を誇る株式会社メディプラスは、内田体制の2年に亘る組織改革を経て、３年連続の増収を達成致しました。2023年2月に基幹製品である「メディプラスゲル」に、グループ会社メディプラス製薬が保有する独自成分「オゾン化グリセリン(OG)」を初配合したことをきっかけに、OG配合アイテムを次々と展開。女性メディアを中心に、数々のコスメアワードを受賞してまいりました。

こういった製品力の強化と並行して、洗顔直後にゲルから始まるスキンケア理論「ゲル美容」を確立。便利で手軽なオールインワンとしてのニーズだけでなく、現在は肌と真剣に向き合う肌悩み層へ、幅広い解決策の提案に力を入れております。

こうした変化に合わせて新社長となる池尻が、メディプラスが創業時より大切にしてきたクリニックや通販事業を通じてのお客様とのコミュニケーションにより力を入れ、11月1日より新たに指揮を執ることとなりました。「大事な人の肌と心を楽にしてあげたい」をミッションに、多様化する肌悩みやニーズにお応えし、スキンケアブランドとして独自のポジションを築いてまいります。

*2023年12月時点

■ご挨拶

11月1日より株式会社メディプラスの代表取締役社長の重責を担わせて頂く事になりました。身が引き締まる思いではありますが、今まで以上にお客様・お取引先様からのご期待に沿えるよう全力を尽くしてまいりますので、ご指導ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

■メディプラス 新代表取締役社長 略歴

新代表取締役社長_池尻大輔

池尻大輔

約15年に渡り、メディプラスのスキンケアDtoC事業に幅広く従事。商品から販売企画、発注・在庫管理業務、新規広告業務、予算作成・管理等、主にメディプラスの通信販売に関わる一連の業務を経験し、2024年取締役就任。

【会社概要】

会社名：株式会社メディプラス

代表：代表取締役社長 池尻大輔

本社： 東京都渋谷区恵比寿 4-6-1 恵比寿MFビル5階

ホームページ：https://mediplus.co.jp/

創業： 2003年（平成15年）8月12日

資本金： 4,650万円

事業内容： オリジナルブランド化粧品「メディプラス」企画・開発・販売