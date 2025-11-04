【2025年12月募集】無料でサイネージを設置したいスポーツジム様募集！【サイネージ情報配信サービス「GYM xAdbox」】
株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、スポーツジム向けサイネージ情報配信サービス「GYM xAdbox」において、2025年12月導入枠の募集を開始いたしました。本サービスは、スポーツジムの施設内にデジタルサイネージを無料で設置できる仕組みを提供し、来館者への情報発信や広告配信を通じて、施設のサービス向上と利用者満足度の強化を実現します。
資料を確認する :
https://any-ad.co.jp/download/gym-xadbox-service
■サービス概要
「GYM xAdbox」（ジムアドボックス）とは、スポーツジムの施設内の個室空間に【無償で】デジタルサイネージを設置し、 来場者に向けて発信を行い最大限に情報を認知させることで、【会員様の継続率UP・自社商品の販促拡大】を実現できるサービスです。
■スポーツジムのメリット
- 合計30万円以上のサイネージを無料で設置ができる
- （適切な情報を配信することで）会員様の継続率UP自社商品の販促拡大
- 施設内情報配信最大化の無料コンサルティング
- コンサルティングにより施設ごとに最適な動画を無料作成
※導入をされたスポーツジム様より、
「何も費用負担せず情報配信ができるのは嬉しい」
「ちょうどサイネージを導入するか悩んでいたので紹介してもらえて助かった」
「施設の情報を見てもらって声をかけていただり、利用者との接点が増えて良かった」
と言った声もいただいております。
■サービス導入したいスポーツジム様を募集中
アドボックスでは、「GYM xAdbox」を導入するスポーツジム・フィットネスクラブ様を募集しております。
※ピラティス、ヨガなど、身体を動かす施設であれば導入可能ですので、スポーツジム様以外の企業様もお気軽にご相談ください。
サイネージを無料で導入できるだけでなく、施設のお知らせ配信を最大限有効活用することで、会員様の継続率UP・自社商品の販促拡大が期待できるサービスですので、ぜひこの機会にご連絡ください。
スポーツジムに広告を出稿したい企業様も募集中
GYM xAdboxでは、スポーツジムに広告を出稿したい企業様も募集しております。健康・美容・フィットネス関連商材を中心に、高い広告効果を発揮しています。
詳細については、下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ先
株式会社エニアド (ANY AD Inc.)
担当：岩崎 聖
E-mail: xadbox@any-ad.jp
TEL: 090-8870-7243
（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）
興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。
■株式会社エニアドについて
会社名: 株式会社エニアド (ANY AD Inc.)
所在地: 〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F
設立: 2023年12月
代表取締役社長: 古澤 伸一
URL: https://any-ad.co.jp/
事業内容
- アドボックス運営事業: デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営
- メディア開発事業: 新規メディアの開発と提供
- オフライン広告代理店: オフライン広告活動の支援
- マーケティングコンサルティング: 広告戦略の立案と実行支援