【2025年12月募集】無料でサイネージを設置したいスポーツジム様募集！【サイネージ情報配信サービス「GYM xAdbox」】

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、スポーツジム向けサイネージ情報配信サービス「GYM xAdbox」において、2025年12月導入枠の募集を開始いたしました。本サービスは、スポーツジムの施設内にデジタルサイネージを無料で設置できる仕組みを提供し、来館者への情報発信や広告配信を通じて、施設のサービス向上と利用者満足度の強化を実現します。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/gym-xadbox-service

■サービス概要

「GYM xAdbox」（ジムアドボックス）とは、スポーツジムの施設内の個室空間に【無償で】デジタルサイネージを設置し、 来場者に向けて発信を行い最大限に情報を認知させることで、【会員様の継続率UP・自社商品の販促拡大】を実現できるサービスです。

■スポーツジムのメリット

- 合計30万円以上のサイネージを無料で設置ができる- （適切な情報を配信することで）会員様の継続率UP自社商品の販促拡大- 施設内情報配信最大化の無料コンサルティング- コンサルティングにより施設ごとに最適な動画を無料作成

※導入をされたスポーツジム様より、

「何も費用負担せず情報配信ができるのは嬉しい」

「ちょうどサイネージを導入するか悩んでいたので紹介してもらえて助かった」

「施設の情報を見てもらって声をかけていただり、利用者との接点が増えて良かった」

と言った声もいただいております。

■サービス導入したいスポーツジム様を募集中

アドボックスでは、「GYM xAdbox」を導入するスポーツジム・フィットネスクラブ様を募集しております。

※ピラティス、ヨガなど、身体を動かす施設であれば導入可能ですので、スポーツジム様以外の企業様もお気軽にご相談ください。

サイネージを無料で導入できるだけでなく、施設のお知らせ配信を最大限有効活用することで、会員様の継続率UP・自社商品の販促拡大が期待できるサービスですので、ぜひこの機会にご連絡ください。

スポーツジムに広告を出稿したい企業様も募集中

GYM xAdboxでは、スポーツジムに広告を出稿したい企業様も募集しております。健康・美容・フィットネス関連商材を中心に、高い広告効果を発揮しています。

詳細については、下記までお問い合わせください。

■お問い合わせ先

株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

担当：岩崎 聖

E-mail: xadbox@any-ad.jp

TEL: 090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名: 株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地: 〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立: 2023年12月

代表取締役社長: 古澤 伸一

URL: https://any-ad.co.jp/

事業内容- アドボックス運営事業: デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業: 新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店: オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング: 広告戦略の立案と実行支援