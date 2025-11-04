【完売御礼】女性の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL45号　ラトリエ相武台プロジェクト　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート女性の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

【CAMEL45号 ラトリエ相武台プロジェクト 概要】

株式会社グローバルクラウドエステー トのCAMEL45号ファンド として、「ラトリエ相武台」を投資対象に運用を行うものです。

個性を映し出すミニマルな空間

「ラトリエ相武台 」が目指したのは、利用者の個 性や作品の世界観を忠実に映し出す、上質な「器」としての空間です。洗練されたシンプルな内装は、 まるでギャラリーのようであり、置かれるものすべてを主役に引き立てます。あなたのクリエイティビティを最大限に引き出すための、最高の背景でありたいと考えています。また、多忙なクリエイターやビジネスパーソンのために、予約から決済までをスマートフォン一つで完結できる、AI オンラインシステムを導入。思い立った瞬間に、いつでもこの特別な空間を確保できます。静寂の中で自己と対話し、アイデアを形にする。そのためのすべてが、ここにあります。



【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。





【募集中商品】

CAMEL44号 Earth Rideプロジェクト

CAMEL46号 亀山２.系統用蓄電池プロジェクト

CAMEL47号 埼玉深谷系統連携蓄電池プロジェクト

CAMEL48号 茨城土浦データセンター第 II 期

CAMEL49号 モンゴルリュミエールプラス

CAMEL50号 インディアプレミアファンドプロジェクト

CAMEL51号 茨城土浦データセンター第III期

詳細：https://camel-ftk.com/(https://camel-ftk.com/)





【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://camel-ftk.com/hbr(https://camel-ftk.com/hbr)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田