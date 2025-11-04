電撃文庫の人気作品『安達としまむら』から2025年版のオンラインくじがくじ引き堂に登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、電撃文庫の人気作品『安達としまむら』の原作イラストを使用した豪華賞品が手に入る＜『安達としまむら』オンラインくじ 2025＞を、2025年11月11日(火)17時より販売します。

賞品は描き下ろしイラストや原作のカバーや口絵を使用した、キャラファイングラフやアクリルプレートなどをラインナップ！ 美麗なイラストが楽しめる、ファン必携のアイテムが盛りだくさんです。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全14種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜『安達としまむら』オンラインくじ 2025 概要＞

販売期間：2025年11月11日(火)17:00～2025年12月9日(火)16:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/adashima_2/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャラファイングラフ（全2種）

A賞：アクリルプレートorアクリルフィギュアセット（全4種）

Ｂ賞：A3クリアポスター（全6種）

Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全8種）

D賞：スクエア缶バッジ（全14種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全14種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】を購入すると、raemz先生描き下ろしイラストに、入間人間先生の書き下ろし掌編が楽しめる『スペシャルカード』をもれなく1枚をプレゼント♪

※全2種。ランダムでの配布となります。

