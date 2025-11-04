電撃文庫の人気作品『安達としまむら』から2025年版のオンラインくじがくじ引き堂に登場！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、電撃文庫の人気作品『安達としまむら』の原作イラストを使用した豪華賞品が手に入る＜『安達としまむら』オンラインくじ 2025＞を、2025年11月11日(火)17時より販売します。



　賞品は描き下ろしイラストや原作のカバーや口絵を使用した、キャラファイングラフやアクリルプレートなどをラインナップ！　美麗なイラストが楽しめる、ファン必携のアイテムが盛りだくさんです。


　また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全14種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜『安達としまむら』オンラインくじ 2025 概要＞


販売期間：2025年11月11日(火)17:00～2025年12月9日(火)16:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/adashima_2/





■賞品ラインナップ


S賞：選べる！キャラファイングラフ（全2種）





A賞：アクリルプレートorアクリルフィギュアセット（全4種）








Ｂ賞：A3クリアポスター（全6種）






Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全8種）






D賞：スクエア缶バッジ（全14種）





※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 スクエア缶バッジ全14種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】を購入すると、raemz先生描き下ろしイラストに、入間人間先生の書き下ろし掌編が楽しめる『スペシャルカード』をもれなく1枚をプレゼント♪


※全2種。ランダムでの配布となります。






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/