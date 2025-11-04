株式会社タイミー、新執行役員就任のお知らせ

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、この度2025年11月1日付で新たに8名の執行役員が就任したことをお知らせいたします。

経営体制について

この度、当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションを実現するため、事業成長をより加速させるべく経営体制を強化しました。取締役 池田を事業統括とし、各インダストリーを管掌する執行役員を選任しました。さらに、非連続な事業成長に欠かせないプロダクト領域や事業推進を支える管掌役員を選任しました。

新任就任者のご紹介

介護福祉事業担当執行役員：山岡 和人（Kazuto Yamaoka）

【略歴】

2014年に株式会社ディー・エヌ・エーに入社。スマホゲームの海外展開などゲームプロデューサー業務に従事した後、ゲーム・エンタメ領域の管理部門長を務める。2021年にスマートニュース株式会社へ入社。CEO室に属し、新規サービスの方針設計や単年度計画策定など多様な業務に従事。2022年に株式会社タイミーへ入社。COO室室長、事業戦略本部本部長、市場開発本部本部長などを経て、2025年11月より現職。

【コメント】

「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」という当社のミッションは、特に介護福祉領域において重要な意味を持つと信じています。

私のこれまでの経験を活かし、働き手の皆様が誇りと専門性を持って活躍でき、それがキャリアの可能性へと繋がる仕組みづくりに尽力します。

サービスを受ける方々の豊かな生活も支え、この領域の社会課題解決に決意を持って貢献してまいります。

ソリューション開発事業担当執行役員：橋爪 健一（Kenichi Hashizume）

【略歴】

株式会社ウィルグループにて、製造・物流領域、外国籍の方をメインとする人材サービス事業に約7年携わり、営業部長等を経験。2020年より経営企画部長としてグループ全体の中長期戦略策定、各種プロジェクト推進を幅広く担当。

2024年4月より株式会社タイミーに入社。中長期戦略の策定及び事業開発、中長期戦略推進組織の立ち上げに従事し、2025年11月より現職。スキマワークス株式会社取締役を兼務。

【コメント】

長年人材業界に携わってきた中で タイミーは、人々の「はたらく」の常識をアップデートし、社会の課題解決に繋がっていることに、私自身大きな可能性を感じています。単なるスキマバイトサービスではなく、「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラ」を実現できるよう、既存の領域に留まらない新たな挑戦に、知恵と情熱を注いでいき、タイミーのミッション実現と企業価値向上に向けて、ベストを尽くして参ります。

第一事業本部担当執行役員：寺前 喬（Takashi Teramae）

【略歴】

大学卒業後、シダックス株式会社の野球部に入社。野球部引退後、楽天グループ株式会社にて楽天市場事業の地方支社でのECコンサルタントからスタートし、鹿児島支社の立ち上げやファッションジャンルのマネージャーを経験した後、楽天市場の包括的な店舗サポートのスキームの確率と新規サービスの拡大に尽力。その後、楽天モバイルの基地局建設を統括する立場として全国に急速な基地局建設を実現。2024年9月に株式会社タイミーへ入社。

【コメント】

今、EC（インターネットショッピング）というものは当たり前になりました。20年前は当たり前ではなかったものが、ひとつひとつの事実の積み重ねによって社会の常識に変わってきた過程を見てきたからこそ、この国の働き方や雇用、採用に至っても、より良い方法があるのではないか、より多くの方がチャンスを掴み、輝ける方法があるのではないかと考えています。

変化の大きな時代において、今後も日本の労働力不足という課題はすぐに解決されるものではなく、我々はその課題解決に対して誰よりも当事者意識を持ち、社会に対して新しいイノベーションを起こすチャレンジをし続けたいと思っております。



第二事業本部担当執行役員：眞玉 京（Kei Madama）

【略歴】

2015年三井物産系列のグループ会社に新卒として入社。転職後は2社のベンチャーを経験。社員数5名のSaaS系HRベンチャー企業では入社半年で営業部長に就任。

2019年株式会社タイミーに入社。物流領域の開拓、拡大を実施し物流業界をタイミーの主力業界へと引き上げた。2023年にはナショナルクライアントを対象とした特定法人事業部の部長として、大手クライアントを徹底的に開拓。2025年には製造領域にも進出し、物流・製造事業本部の本部長に着任。

【コメント】

私は2019年からタイミーの最前線で、その成長を肌で感じてきました。私たちのサービスは、まだ未踏のポテンシャルを秘めています。クライアント様とワーカー（働き手）様のリアルな「熱」こそが、タイミーを真の社会インフラへと進化させる原動力です。私たちは、この現場の熱量から一歩も離れることなく、その声に最も敏感な存在であり続けなければなりません。

執行役員に就任した今、驕ることなく、そして怯むことなく、時代の変化を先取りし、業界課題という壁を突き破る責任があります。「はたらく」の未来を創造しすべての人の可能性を最大化するために、全力を尽くしてまいります。

プロダクト担当執行役員（VPoP）：大歳 華王志（Kaoshi Otoshi）

【略歴】

鉄道グループ企業にてシステムの設計、導入、保守に従事した後、2014年にリクルートへ参画。HR領域で数々の大型プロジェクトに携わった後、ブライダル業界向けBtoBプロダクトの戦略・ロードマップ策定と実行推進チームを牽引。その後、2021年にベルフェイス株式会社へ入社し、執行役員VPoPとしてプロダクト戦略の立案と実現を主導。2023年10月より株式会社タイミーにDoP(Director of Product)として参画し、プロダクト組織の運営責任者を経て、プロダクト本部長VPoPとしてプロダクト戦略・組織を統括。2025年11月より現職。

【コメント】

「はたらく」が人生の可能性を広げると確信しております。人材業界に携わった経験やこれまで培ってきたプロダクトマネジメント経験を最大限活かし、タイミーで働いた経験・スキル・知識の積み重ねが未来の「信頼」となり、目の前の仕事に懸命な人が、気づけば新たな可能性の扉を開いている。そんな「最高の偶然」をプロダクトでデザインし、一人ひとりの時間を豊かにすること、ひいては労働力不足という社会課題の解決に尽力してまいります。

コーポレート担当執行役員：戸村 裕輔（Yusuke Tomura）

【略歴】

大和証券株式会社に入社後、EY新日本有限責任監査法人およびPwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)での会計監査業務を経たのち、フィリピンにて会計コンサルに従事。 帰国後、株式会社タイミーに入社、2022年3月よりコーポレート本部長に就任。2025年11月より現職。

【コメント】

私の使命は、タイミーの爆発的な成長スピードを落とすことなく、事業サイドがアクセルを最大限踏み込めるような、強靭かつ柔軟なコーポレート基盤を創り上げることです。

監査法人で培った「守り」の専門性を活かすことはもちろん、事業の成長を「攻め」の側面からも支えられるコーポレート部門を目指します。

カスタマーサポート担当執行役員：片桐 俊之（Toshiyuki Katagiri）

【略歴】

大手コールセンター会社を経て、EC・メーカー業の事業社にてカスタマーサポート部門を立ち上げたのち、フルフィルメント部門の責任者を経験。2015年4月、株式会社エウレカに入社。「Pairs」のカスタマーサポートおよびTrust and Safety（審査業務含む）の構築・運営・管理・育成に従事し、日本における出会いの文化改革に貢献。2021年8月、株式会社タイミーに入社。同年10月よりカスタマーサポート本部の責任者に就任。タイミーの屋台骨を支える。

【コメント】

タイミーが「はたらく」の当たり前を変え、インフラになることで、人手不足などの労働における社会課題を解決する一助になると確信しています。そのために、カスタマーサポートも従来の受け身型から脱し、大きな変革が必要だと考えています。今までにないカスタマーサポートを実現し、タイミーに関わる全ての人々の全ての体験に責任をもち、新たな日本のあたり前を創造していきます。

情報システム担当執行役員：亀田 彗（Kei Kameda）

【略歴】

2017年ピクシブ株式会社にエンジニアとして入社し、複数の新規事業に携わる。2018年よりタイミーに技術顧問として関わりを持ち始め、2019年株式会社タイミーに執行役員CPOとして入社。2020年よりタイミー執行役員CTOを務め、2024年より情報システム部/セキュリティ/リスクマネジメントを管掌。

【コメント】

「『はたらく』を支えるインフラ」としてタイミーは大きな役割を果たす存在として、確固たるものとなっていると確信しています。

タイミーの更なる持続的な成長を実現するために、攻め・守り両面から会社の基盤を固め、安心安全で豊かな「はたらく」を実現を目指します。

代表取締役 小川 嶺 コメント

この度、「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、これまで以上に事業成長を加速させるために、取締役 池田が事業統括として全体を管掌しながら各インダストリーの管掌役員、ならびにプロダクトや事業推進を支える部門の管掌役員を選任しました。

サービスの規模が拡大する中で、今後も非連続成長を続けるために経営体制を強化しながら、事業を推進してまいります。ボードメンバーや最高の従業員とともに進化し続けるタイミーに今後も期待していただけたらと思います。

■タイミーについて

タイミーは、タグライン「はたらくに“彩り”を。」をテーマに、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングすることで、時間や場所に制約されない自由な働き方を提供するスキマバイトサービスです。働き手は、働きたい案件に申し込むだけで、履歴書や面接無しですぐに働くことができ、勤務終了後すぐにお金を受け取れます。 事業者は、求めるスキルや、来てほしい時間を最短1時間から設定するだけで、条件にあった働き手と、システムを介して自動的にマッチングします。タイミーは、いつでも、どこでも、人生のどんなフェーズにおいてもその人らしい「はたらく」に手を伸ばせる「ワークバリアフリー」な社会の実現を目指します。そして、「はたらく」を通じた出会いや体験が働き手の人生の可能性を広げ、世の中にうれしい時間を増やしてまいります。

■会社概要

設立 ：2017年8月

代表者 ：小川 嶺

所在地 ：東京都港区東新橋1丁目5-2 汐留シティセンター35階

証券コード ：215A

URL ：https://corp.timee.co.jp/

タイミーラボ ：https://lab.timee.co.jp/

スポットワーク研究所 ：https://spotwork.timee.co.jp/