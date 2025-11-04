『CEREAL TALK』と共催し「2025年海外コマース・リテール総振り返りイベント」を開催

New Commerce Ventures株式会社

コマース・リテール領域のインダストリーベンチャーキャピタルNew Commerce Ventures株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松山馨太・大久保洸平、以下NCV）は、アメリカを中心とした海外のリテールニュースを発信している『CEREAL TALK』と、2025年11月25日（火）に、2025年の海外コマース・リテールの総振り返りイベントを開催します。それぞれの海外出張や日々の情報収集の中から、今注目しているリテールスタートアップを紹介します。また、世界最大級のリテールテックイベントNRF（2025年は米国、APAC、ヨーロッパ３か所で参加）など海外のイベントから見るコマース・リテールの潮流についてもご紹介します。

コマース・リテール領域にご関心のあるスタートアップ、事業会社の方はぜひ奮ってご参加ください。

【お申し込み方法】

下記よりお申し込みください

https://ncd9.peatix.com/(https://ncd9.peatix.com/view)

【開催日時・場所】

日時：2025年11月25日（火）19時開始（18時半開場）

場所：Creation Camp TENNOZ

東京都品川区東品川二丁目6番4号 寺田倉庫G1ビル2階（天王洲アイル駅徒歩4分）

https://maps.app.goo.gl/yaAeH6E66tQ2sW5v5



【スケジュール】

18:30：開場

19:00：イベント開始

・Talk 1: アメリカD2Cの今 by CEREAL TALK

・Talk:2: NRF、米国、APAC、ヨーロッパ視察からの学び by New Commerce Ventures

・Discussion: 日本からグローバルを目指すには？

・質疑応答

・交流会

※コンテンツ内容はアップデート中

21:00：終了

【CEREAL TALKとは】

CEREAL TALKでは、毎週月曜日に米国の次世代スタートアップやリテールテックにフォーカスした情報をお届けするニュースレターとPodcastを運営しています。さらに、アメリカで注目されているブランドやリテール系ソフトウェア、リテールトレンドなどを深掘りして解説するnoteも更新しています。

▼購読はこちらから

ニュースレター(https://cerealtalk.jp/)

Podcast(https://podcasts.apple.com/jp/podcast/shopify-office-of-president-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%E6%8C%AF%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%82%8A-221/id1557088979?i=1000733596904)

note(https://note.com/cerealtalk)

【New Commerce Venturesとは】

コマース・リテール領域に特化したベンチャーキャピタルです。スタートアップ投資、および、事業会社のオープンイノベーション支援を行っています。また、コマース領域の最新トレンドの発信や勉強会・ピッチイベント・交流会の開催など、各種取り組みを通じてエコシステム形成に注力しています。

New Commerce Ventures HP(https://newcommerce.ventures/)

【登壇者プロフィール】

＜CEREAL TALKメンバー＞

沼田 雄二朗

2009年土屋鞄製造所入社後、スピンアウトして2018年にレザー製品ブランド・objcts.io(https://objcts.io/)を立ち上げ。21年に土屋鞄製造所及びハリズリーの取締役に就任し、デジタル領域全般や米国スタートアップ投資を管掌。米国のリテール・ブランドの最新事情を伝えるメディア「CEREAL TALK」ではニュースレターとポッドキャストを配信。

最所あさみ

大手百貨店、ベンチャー企業などを経て2017年に独立。消費文化に関するコンサルティングや執筆、イベントプロデュース、ウェブメディアの運営などを行う傍ら、noteでの発信、コミュニティ運営などを行う。「CEREAL TALK」ではPodcastに加えてnoteの執筆も担当。

宮武徹郎

バブソン大学卒。事業会社の投資部門で主に北米スタートアップ投資に従事。Off Topic株式会社を2021年に立ち上げ、米国を中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報、カルチャーを解説するポッドキャスト番組「Off Topic」を運営。

草野美木

コンテンツプロデューサー・編集者。東京都出身。慶應義塾大学卒業後、新卒でVCに入社。現在、ポッドキャストを中心に米国スタートアップやビジネストレンドを発信する番組『Off Topic』を運営。



＜New Commerce Venturesメンバー＞



大久保洸平

一般社団法人日本オムニチャネル協会監事。 東京工業大学大学院（技術経営専攻）卒業後、ヤフー株式会社に入社。Yahoo!ショッピングにて、出店企業へのコンサル営業、サービスEC事業立上げ、広告企画の業務に従事。またCSO（Chief Strategy Officer）室にて調査業務も担当。2017年よりYJキャピタル（現Z Venture Capital）に参画。コマース領域を中心としたスタートアップ支援に注力。2022年にNew Commerce Venturesを設立。