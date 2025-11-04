P’s-first岡崎店　グランドオープンのお知らせ

ペッツファーストホールディングス株式会社

“Pets always come first”を理念に掲げるペッツファーストホールディングス株式会社（本社：東京都目⿊区、社長：正宗 伸麻）は、2025年11月4日 愛知県岡崎市「三井アウトレットパーク岡崎」内に、『P’s-first岡崎店』をグランドオープンいたしました。

P’s-first岡崎店 外観P’s-first岡崎店 内観

当社グループでは経営理念に沿い、健康管理と透明性の高いペット販売を徹底しています。

P’s-first直営店では獣医師監修の教育プログラムを受けた健康管理スタッフが常にペットの健康を守り、のびのびと成長できる衛生的な環境で過ごしています。さらに、当社ウェルネス管理センターと、代官山高度医療センターをはじめとしたペッツファースト動物病院によって、万が一体調を崩した場合にも対応できる獣医療環境を整えています。

また、責任ある終生飼養を推進するために、「ペットのお迎え前セミナー」をご契約の前に視聴いただき、飼い主の責任と義務をご理解いただいた上でペットをお迎えいただいております。*2（ペットのお迎え前セミナーはこちら(https://www.pfirst.jp/pickup_seminar.html)からどなたでもご覧いただけます。）さらに、お迎えいただいて終わりではなく、動物病院やペット保険、ペット用品、トリミングサロン、老犬ホームの運営など、多岐にわたるサービスを通じてペットライフをサポートします。

この度グランドオープンしたP’s-first岡崎店も、ペットのウェルネスと生涯にわたる幸せを最優先に考えた環境とサービスを整え、ペットとお客様に、生涯にわたる幸せなペットライフを提供してまいります。

*1：ペットの健康を守るための獣医療について、下記のニュースレターよりご確認いただけます。

ペッツファースト 当社における獣医師・動物看護師の役割について(https://pfirst.jp/news_250711.pdf)

*2：「ペットのお迎え前セミナー」の詳細は、下記のニュースレターよりご確認いただけます。

ペッツファーストは、ペットをご購入される前のご契約者様へ「ペットのお迎え前セミナー」を実施しています。～ペットの衝動買いを抑え、責任ある終生飼養のために～(https://pfirst.jp/news_250226.pdf)

■P’s-first岡崎店について

P’s-first岡崎店は、新たにグランドオープンした「三井アウトレットパーク岡崎」に新規出店いたしました。ペットと一緒に楽しめるスポットが多く集まるショッピングモール内で、元気で可愛い子犬・子猫たちとの素敵な出会いをご提供いたします。

なお、ペットの健全な成長のために、社内資格制度「ペッツファースト社会化トレーナー」を導入しております。獣医師監修の社内セミナーを受講した社会化トレーナー資格を持つスタッフが、お迎え前に社会化トレーニングを行うほか、ペットお迎えのサポートとペットライフのアドバイスをいたします。*3

さらに、店舗内にはペットホテルも併設しています。特に岡崎店出身のペットたちにとって、慣れ親しんだスタッフや環境のもとで安心して過ごすことができます。宿泊はもちろん、一時お預かりも承っておりますので、お買い物の合間にもぜひご利用ください。*4

このほか、当社グループではしつけサービス、ほっとサポート*5など安心で豊かなペットライフを実現するためのサービスを多数展開しています。グループ一丸となり、ペットとお客様の幸せな暮らしを生涯にわたってサポートいたします。

P’s-first岡崎店 概要

【営業時間】 10:00～20:00 ※休息時間：14:00～14:30

【電話番号】 0564‐83‐6111

【定休日】 年中無休

【WEBサイト】 https://www.pfirst.jp/storedetails?storeId=817

*3：ペッツファースト社会化トレーナー資格の詳細は、下記ニュースリリースよりご確認いただけます。

ペッツファースト 獣医師監修社内資格制度「ペッツファースト社会化トレーナー」の導入について～ペットショップ内における子犬や猫の社会化期のために～(https://pfirst.jp/news_241218.pdf)

*4：ペットホテルの詳細は下記サイトよりご確認いただけます。

ペッツファースト ペットホテルのご案内(https://www.pfirst.jp/hotel_information.html)

*5：ほっとサポートは、ペットライフのあらゆる場面で安心をお届けする、当社独自の総合サポートサービスです。

ペッツファーストほっとサポートの詳細(https://www.pfirst.jp/support.html)

■ペット用品コーナーを併設

P’s-first岡崎店では、ペット用品の販売も行っており、ペッツファーストオリジナル製品をはじめ、高品質でハイセンスなアイテムを多数取り揃えています。健やかで豊かなペットライフをサポートするラインアップを、ぜひ店頭でご覧ください。

また、当社ECサイト「ペッツファーストオンラインストア(https://pfirstec2.jp/)」で人気の商品も多数取り扱っており、P’s-first岡崎店では実際に素材やサイズ感をご確認の上商品をお選びいただけます。

【取扱い商品】

● フード・おやつ・サプリメント

プレミアムフードや無添加のおやつ、健康維持のためのサプリメント等

●生活用品

ベッド、サークル、トイレ用品、食器等

●アパレル・お出かけ用品

季節に合わせたウェア、リード・ハーネス、キャリーバッグ、お散歩グッズ等

●おもちゃ・知育グッズ

社会化期に適したおもちゃ等

■岡崎店オープンキャンペーンのご案内

グランドオープンを記念し、P’s-first岡崎店限定のキャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

- お迎えサポート窓口にて来店予約またはお迎え予約の上、岡崎店でペットをご成約された方 先着 3 名様へ、カメラ付き自動給餌器をプレゼント- お迎えサポート窓口にて来店予約またはお迎え予約の上、岡崎店でご成約された方へ、ワンちゃん・ネコちゃん用のブランケットをプレゼント

※キャンペーン適用には条件がございます。詳細はP’s-firstお迎えサポート窓口または店舗スタッフにお尋ねください。

※無くなり次第終了となります。

◆対象期間：オープン ～ 11月30日（日）

※11/1（土）～11/3（月）の期間は招待状をお持ちのお客様のみご来店いただけます。

◆P’s-firstお迎えサポート窓口 来店予約：

【TEL】03-6910-4620（10時～18時）

【LINE】https://lin.ee/a1TTUrn

【MAIL】adviser@pfirst.jp

◆P’s-first岡崎店Instagram：

https://www.instagram.com/psfirst_okazaki

◆P’s-first岡崎店公式LINE：

ご来店の際に店舗スタッフまでお声がけくださいませ。

◆その他詳細：

P’s-firstお迎えサポート窓口までお問い合わせください。

■会社案内

【会社名】ペッツファーストホールディングス株式会社

【所在地】〒153-0063 東京都目⿊区目⿊ 1-24-12 オリックス目⿊ビル 9F

【資本金】100 百万円

【売上高】14,659 百万円（2024 年度実績）

【従業員数】1,218 名（うち獣医師 69名 愛玩動物看護師 88 名※業務委託含む）2025年9月末時点

【代表者】代表取締役会長 CEO 坂本晴彦

取締役社長 COO 正宗伸麻

【ニュースレター】https://www.pfirst.jp/newsletter.html

※2025 年 6 月 6 日、ペッツファーストホールディングス株式会社は、アークランズ株式会社のグループ会社となりました。

【会社名】アークランズ株式会社

【所在地】〒955-8501 新潟県三条市上須頃 445 番地

【資本金】6,462 百万円

【売上高】 315,700 百万円（2025 年 2 月期）

【従業員数】13,094 名

【代表者】代表取締役会長 CEO 坂本晴彦

代表取締役社長 COO 佐藤好文

【その他】

アークランズ株式会社は「くらし、満たす。こころ、満たす。」をスローガンに業界をリードする生活価値提供グループを目指し、ホームセンターの「ムサシ」、「ビバホーム」、とんかつ専門店「かつや」、からあげ定食専門店「からやま」等の「住」と「食」に関わる事業を展開します。独自の進化と変化を続ける事で専門性を極め、お客様の「もっとくらしを豊かにしたい」というおもいにお応えします。

■お問い合わせ先

【本掲載内容について】

ペッツファースト株式会社 広報部

電話番号 03-6910-4500／E-mail pr@pfirst.jp

担当者 西河・小野