今年の日本一が決定！「MONEY DOCTOR 2025 日本ゴールボール選手権大会」11月22日(土)・23日(日)開催決定！

一般社団法人日本ゴールボール協会

一般社団法人日本ゴールボール協会（以下、JGBA）は、2025年11月22日(土)・23日(日)に所沢市民体育館（埼玉県所沢市）にて「MONEY DOCTOR 2025 日本ゴールボール選手権大会」を開催いたします。

本大会は、1994年から毎年開催しているゴールボールのクラブ日本一を決める国内最高峰の大会です。男女それぞれ、厳しい予選を勝ち抜いた6チームが頂点を目指して激突します。 静寂と緊張が交錯するコートで、手に汗握る熱戦が繰り広げられること間違いなしです。

当日の試合は日本ゴールボール協会公式YouTubeにてリアルタイム配信を行います。特にメインアリーナの試合は解説付きでお届けしますので、会場にお越しになれない方も、臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。

年に一度の“日本一決定戦”を、ぜひ会場・オンラインでご観戦ください。

＜MONEY DOCTOR 2025 日本ゴールボール選手権大会 開催概要＞

【開催日時】2025年11月22日(土)10:15競技開始(予定)／23日(日)10:00競技開始

【会 場】所沢市民体育館（〒359-0042 埼玉県所沢市並木5丁目3番地）

【主 催】一般社団法人日本ゴールボール協会

【後 援】 所沢市、所沢市教育委員会

【特別協賛】株式会社FPパートナー

【大会サプライヤー】オイシックス・ラ・大地株式会社、錦城護謨株式会社、株式会社PR TIMES、一般社団法人千客来結

【協賛】大塚製薬株式会社

【参加選手】

女子：高橋 利恵子選手（Merveilles）、新井 みなみ選手（Merveilles）、萩原 紀佳選手（Shiny One）、安室 早姫選手（チーム附属）、木村 由選手（チーム附属）、神谷 歩未選手（チーム附属）、天摩 由貴選手（なでしこ）、小宮 正江選手（なでしこ）、浦田 理恵選手（なでしこ）ほか

男子：金子 和也選手（ゴールデンスターズ）、鳥居 陽生選手（ゴールデンスターズ）、宮食 行次選手（所沢サンダース）、 田口 侑治選手（所沢サンダース）、 山口 凌河選手（所沢サンダース）ほか

＜組み合わせと見どころ＞

POOL A

・Merveilles（活動開始年：2014年、拠点：つくば、東京など）

・チーム附属（活動開始年：2001年、拠点：筑波大学附属視覚特別支援学校体育館）

・むさしずく（活動開始年：2015年、拠点：埼玉県）

連覇を狙う絶対女王「チーム附属」。 昨年準優勝の雪辱に燃える「Merveilles」。そして、過去に栄冠を手にした実力派「むさしずく」。このPOOLはまさに“激戦区”。個々に高い技術を誇るプレーヤーたちがチームとしてどんな戦術を繰り出すのか、見逃し厳禁！

POOL B

・Shiny One（活動開始年：2024年、拠点：東京・埼玉・兵庫）

・RE☆STARTS（活動開始年：2023年、拠点：神奈川県立スポーツセンター）

・なでしこ（活動開始年：2022年、拠点：福岡視力障害センター）

昨年3位の「なでしこ」が悔しさを糧に再び頂点を目指す。その前に立ちはだかるのは、勢いに乗る若手中心の「Shiny One」と、下剋上を狙う「RE☆STARTS」。経験豊富な強豪に挑む姿は、まさに見物！

POOL C

・スーパーモンキーズ（活動開始年：2000年、拠点：京都ライトハウス）

・ゴールデンスターズ（活動開始年：2022年、拠点：所沢）

・埼玉ゴールボールクラブ チーム雷（活動開始年：2023年年、拠点：国立障害者リハビリテーションセンター 第2体育館）

連覇を狙う王者「ゴールデンスターズ」。昨年準優勝の「スーパーモンキーズ」は、雪辱を胸に王座奪還を狙う！そして、昨年本戦進出を果たしながらも悔しさを味わった「チーム雷」が、今度こそ勝利を掴むべく、鋭く牙をむく。昨年の記憶が交錯するこのPOOLは、まさに“リベンジの舞台”。

POOL D

・Triple Search（活動開始年： 2024年、拠点： 埼玉県・東京都・群馬県）

・岐阜NBS（活動開始年：1997年、拠点： 岐阜盲学校、岐阜県福祉友愛アリーナ）

・所沢サンダース（活動開始年：2018年、拠点： 国立障害者リハビリテーションセンター）

昨年3位の「所沢サンダース」が、さらなる高みを目指して再び舞台に立つ。昨年初出場で4位に終わった「Triple Search」は、経験を糧に進化した姿を見せる。そして、昨年出場を逃した「岐阜NBS」が、満を持しての参戦。悔しさを力に変え旋風を巻き起こすのか、要注目！

＜試合スケジュール＞

大会特設ページよりご確認ください。

https://jgba.or.jp/goalball-championships

＜YouTube配信について＞

日本ゴールボール協会公式YouTubeでリアルタイム配信を行います。

https://youtube.com/@goalballchanneljapan?feature=shared