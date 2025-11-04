プレティア・テクノロジーズ株式会社の完全子会社化に関するお知らせ

株式会社Macbee Planet

「すべてのマーケティングを成果報酬に」を掲げる株式会社Macbee Planet （本社：東京都渋谷区、代表取締役：千葉知裕、以下「マクビープラネット」）は、2025年11月4日にAR制作・配信プラットフォーム「Pretia AR」を開発・提供するプレティア・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：牛尾湧、以下「プレティア」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。

本件子会社化により、マクビープラネットが強みとするデータ解析技術およびマーケティングノウハウと、プレティアが保有する高度なAR（拡張現実）技術が融合されます。両社は今後、データを活用した次世代の「体験型広告ソリューション」を共同で開発・提供し、デジタルとリアルを横断した新しい顧客体験の創出と、クライアント企業のLTV向上に貢献してまいります。

背景・目的

プレティアは、AR制作・配信プラットフォーム「Pretia AR」を基盤に、都市空間や商業施設におけるARコンテンツ開発を行っているスタートアップです。AR技術は、デジタル情報を現実世界に重ね合わせることで、消費者に直感的で没入感のある「体験」を提供できる技術として急速に注目を集めており、広告・マーケティング領域においても、ARを活用したバーチャル試着、インタラクティブな商品プロモーション、現実空間と連動したイベントなどが新たな顧客接点として期待されています。

今後は、Macbee Planetの培ったデータ収集・分析力を活用し、プレティアのAR技術と組み合わせることで、パーソナライズされたAR体験を通じた高い顧客体験を提供する広告ソリューションの開発、およびその事業化の可能性について検討してまいります。

会社概要

株式会社Macbee Planet

● 会社名： 株式会社Macbee Planet

● 所在地： 東京都渋谷区渋谷3-11-11 IVYイーストビル

● 代表者： 代表取締役 千葉知裕

● 設立： 2015年8月25日

● 事業内容：成果報酬マーケティング事業

● URL： https://macbee-planet.com

プレティア・テクノロジーズ株式会社

● 会社名： プレティア・テクノロジーズ株式会社

● 所在地： 東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10F

● 代表者： 代表取締役 牛尾湧

● 設立： 2014年7月15日

● 事業内容： AR制作・配信プラットフォーム「Pretia AR」の開発・運営、ARソリューションの企画・開発

● URL： https://corporate.pretiaar.com

すべてのマーケティングを成果報酬に 『Macbee Planet』

当社は、認知・獲得・リテンションという各ファネルを成果報酬で提供するマーケティングカンパニーです。独自のトラッキング技術を有する当社は、「データ×テクノロジー×コンサルティング」の力でLTVを予測しROIを最適化する成果報酬型マーケティングにより、クライアントのリスクを最大限抑えた顧客獲得を実現いたします。