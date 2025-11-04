地域貢献プロジェクトとして『算数ドリル』を発刊！

福島スポーツエンタテインメント株式会社

この度、福島ファイヤーボンズ（企業名：福島エンタテインメント株式会社、所在地：福島県郡山市 、代表取締役社長：西田創）は、新たな地域貢献プロジェクトとして、郡山市内の小学校6年生を対象にした『福島ファイヤーボンズ算数ドリル』を発刊いたしました。

『福島ファイヤーボンズ算数ドリル』は、バスケットボールを題材にした算数問題や、チーム・選手に関する楽しいコラムなどを掲載。楽しみながら勉強を学べる内容となっており、子どもたちの学習意欲を高める工夫が詰まっています。

今後は、スポーツを通じた教育・地域活性化活動を継続を目的に、郡山市内の希望校に配布を予定しております。地域の企業・行政・教育機関と連携を密にしながら、次世代の育成と地域に根ざしたクラブ運営を推進していきます。

■寄贈式

発刊にあたり郡山市立桜小学校にて寄贈式を実施し、西田代表、中野司選手、ボンズくんが参加しました。

■問題作成

ベスト学院進学塾様監修のもと、小学校6年生で学ぶ単元の問題や活用・発展問題を掲載しております。

■協賛企業・監修

本プロジェクトは、活動にご賛同いただいた企業様のご協賛により実現し、身近なプロスポーツを通じて地域の子どもたちの学びを応援する取り組みとなっております。

発行日：2025年11月1日

発 行:：福島スポーツエンタテインメント株式会社(福島ファイヤーボンズ)

〒963-8877 福島県郡山市堂前町1-2 石井ビル1F

[仮事務所]〒963-8834 福島県郡山市図景1丁目6-5 図景ACビル 4・5F