三井住友DSアセットマネジメントとのコラボキャンペーンを開催 松井証券限定で対象2銘柄の還元ポイントを増量
松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2025年11月4日（火）より、三井住友DSアセットマネジメント社の「大和住銀DC国内株式ファンド」「アクティブ元年・日本株ファンド」を対象に、「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス増量キャンペーン」を実施します。
キャンペーン期間中は、対象2銘柄の通常のポイント還元率を大幅にアップします。お得なこの機会に、ぜひキャンペーンのご利用をご検討ください。
対象2銘柄は、いずれも日本株を投資対象としていますが、運用方針が大きく異なります。松井証券ファンドアナリスト海老澤界による解説動画も公開しますので、ぜひあわせてご覧ください。
キャンペーン詳細
[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/211_1_41b3ffb799fb34956032b7574646f3c0.jpg?v=202511040856 ]
※キャンペーン詳細はこちら：https://www.matsui.co.jp/campaign/detail/fund-06.html
ファンド解説動画
日本株はアクティブファンドに勝機あり!? 日経平均5万円突破! 注目の2本を徹底解説
日経平均株価が5万円の大台を突破し、日本株市場への注目が大きく高まっています。
本動画では、ファンドアナリスト海老澤界が、全く異なる運用方針でそれぞれ好成績をのこす「大和住銀DC国内株式ファンド」「アクティブ元年・日本株ファンド」についてご紹介します。
動画リンク：https://www.matsui.co.jp/money-satellite/movie/investment/fund/special/mv-20251104-c01.html
松井証券の投資信託サービス
＜最大1%貯まる投信残高ポイントサービス＞
低コストのインデックス投資信託からアクティブ投資信託まで、全ての銘柄で業界最高*の還元率で松井証券ポイントが貯まるサービスです。 当社で投資信託を保有し、毎月エントリーをするだけで年間最大1%のポイントが貯まります。
（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/fund-value-point/about/）
＜クレカ積立サービス＞
クレカ積立は、投資信託の積立購入をクレジットカードで決済できるサービスです。入金要らずで楽々お取引いただけるだけでなく、決済金額に応じたポイントが還元されるため、便利に、お得に資産形成できます。株式会社ジェーシービー発行の「JCBオリジナルシリーズ」の各券種をご利用いただけます。
（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/card-investments/）
松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。
* 当社調べ、オンライン証券大手 5 社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2025年10月3日現在。
