ÌÃÊÁ¡ÖÊ¡Åçµí¡×¤Î¡ÈA5Åùµé¹õÌÓÏÂµí¡É¤¬¥´¥í¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿Æù´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¹õÌÓÏÂµí¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡ÖSUMI KURO¡Ê¥¹¥ß¥¯¥í¡Ë¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä³«»Ï¡ª

¢£¹õÌÓÏÂµí¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡ÖSUMIKURO¡Ê¥¹¥ß¥¯¥í¡Ë¡×¤Î£´¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê
01¡¡Ê¡Åç¸©»º¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÊ¡Åçµí¡×¤ÎA5Åùµé¹õÌÓÏÂµí¤Î¤ß»ÈÍÑ
ºÇ¹âµéA5¹õÌÓÏÂµí¤Î¤ªÆù¤¬¥´¥í¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤¿¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Î¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ªÆù¤¬¼çÌò¡×¤Î¥«¥ìー¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£°ì¸ý¤Ç¤ÏËËÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç¤Ö¤ê¤Ê¹õÌÓÏÂµí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Ç¿©¤Ù¤ë¥«¥ìー¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤ìÔÂô¤µ¤ÈËþÂ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉô¤Ë¾®Çþ¡¢Æý¡¢Íñ¡¢ÂçÆ¦¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
02¡¡¡ÖÃÝÃº¡Ê¤¿¤±¤¹¤ß¡Ë¡×¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¿¿¤Ã¹õ¤ÊÀ¸ÃÏ
¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤ÏÃÝ¤ò¹â²¹¤Ç¾Æ¤¤¤ÆÃº²½¤·¤¿¡ÖÃÝÃº¡×¤ò»ÈÍÑ¡¢¹õÌÓÏÂµí¤Î¡Ö¹õ¡×¤òÉ½¸½¡£ÃÝÃº¤ÏÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÏ·ÇÑÊª¤äÉÔ½ãÊª¤òµÛÃå¤·¤ÆÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ¯¤¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
03¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¿É¤µ
µíÆù¤Î»ÝÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¿É¸ý¤Î¥Óー¥Õ¥«¥ìー¤òºÎÍÑ¡£»É·ãÅª¤Ê¿É¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È¤«¤é¤¸
¤ó¤ï¤ê¤È¤¯¤ë¤Û¤É¤è¤¤¿ÉÌ£¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ÉÌ£¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢»îºî¤È»î¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·ÄÉµÚ¡£Éý¹¤¯³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¹ÔÄø¤ò¹©É×¤·¡¢¤ªÆù¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥ìー¥Ñ¥óÆâ¤Ë¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¥«¥ìー¤¬¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥«¥ìー¥Ñ¥ó¤À¤È¡¢¥Ñ¥ó¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢SUMIKURO¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥«¥ìー¤½¤·¤Æ¤ªÆù¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤¬¹â²Á¤Êº£¡¢¼ç¿©¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
04¡¡¾ï¤Ë¡ÖÍÈ¤²¤¿¤Æ¡×¤òÄó¶¡
¿©´¶¤Þ¤ÇºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤ÏÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÍÈ¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËÇ®¡¹¤Î
½ÐÍèÎ©¤Æ¤òÄó¶¡¡£³°¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¡¢Ãæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ªÆù¤È¥«¥ìー¤¬Ì¥ÎÏ¡£EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÎäÅà¾õÂÖ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5cmÄøÅÙ¤ÎÌý¤ÇÊÒÌÌ1Ê¬È¾¤º¤ÄÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¼«Âð¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ç®¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÆùÀìÌç¤ÎÈÎÇäÅ¹¤¬¡Ö¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡×¤ËÄ©¤ó¤ÀÍýÍ³
¤µ¤¯¤é¤ä¥Õー¥ºÂåÉ½¤Î¶áÆâ¼ÒÄ¹¤¬¡ÖÏÂµí¤ò»È¤Ã¤¿¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡×¤Î¹½ÁÛ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯°Ê¾åÁ°¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÀáÌó»Ö¸þ¡¦¹â²½¤Ç¡ÖÏÂµíÎ¥¤ì¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÜ»º¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÊ¡Åç¸©¤Ç¤â¡¢¸©Ì±¤ÏµíÆù¤è¤ê¤âÆÚÆù¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾ÃÈñÎÌ¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¢¤ë¡ØÏÂµí¡Ù¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤¬¡¢¶áÆâ¼ÒÄ¹¤âÂç¹¥¤¤Ê¡Ö¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¤¯°ÂÀÑÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¹©Ë¼BuonoBuono°ÂÀÑÅ¹¡×¤¬²÷¤¯¥³¥é¥Ü¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹õÌÓÏÂµí¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡ÖSUMIKURO¡Ê¥¹¥ß¥¯¥í¡Ë¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡§ÎäÅà¾õÂÖ¤Ç¤´¼«Âð¤ÇÌý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤â¤é¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÅ¿®¥ì¥ó¥¸500£÷2Ê¬¤Ç²òÅà¤·¤Æ¤«¤é¡¢170¡î¤ÎÌý¤ÇÊÒÌÌ1Ê¬È¾¤º¤ÄÍÈ¤²¤ë¤³¤È¤Ç¼«Âð¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë½ÐÍèÎ©¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ç®¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Îä¤á¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
Ê¡Åçµí¤ÎÌ¥ÎÏ
¤Õ
Ê¡Åçµí¤Î»é¤ÎÁú¹ß¤ê¤Ï¡¢Áú¤Î¤è¤¦¤ËºÙ¤«¤¤ÌÖÌÜ¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÆùÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤È
´Å¤¯Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢
°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
´ë¶È¾Ò²ð
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é¤ä¥Õー¥º¡ÊÅ¹Ì¾¡§ºùÈ¬¡Ë
·´»³»Ô°ÂÀÑÄ®¤Ë¤¢¤ë¤ªÆù¤ÎÀìÌçÅ¹¡£Ê¡Åç¸©»º¤Î¤¦¤Í¤áµí¤äÊ¡Çô²Ö¡¢Ê¡Åçµí¤Ê¤É¤ÎÏÂµí¤«¤é¡¢¥¨¥´¥ÞÆÚ¤äÅìËÌÍ£°ì¤Î¼è°·Å¹Ì£ÎïÆÚ¤Ê¤É¤Î¾å¼Á¤Ê¤ªÆù¤òÈÎÇä¡£¡Ö¤ªÆù¤ÏÀÚ¤êÊý¤ÇÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ò¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¤ªÆù¤òºÇ¹â¤ÎÀÚ¤êÊý¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹õÌÓÏÂµíÅù¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÁÚºÚ¤â¼ïÎàËÉÙ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ªÁÚºÚÂç¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2024Ç¯¤Ë¡Ö¤¦¤Í¤áµí¤¹¤¤ä¤¥³¥í¥Ã¥±¡×¡¢2025Ç¯¤ÏÈÔÆù¤ò¤¢¤¨¤Æ»È¤ï¤Ê¤¤¼êÀÚ¤ê¤Î¤ªÆù¤Çºî¤Ã¤¿°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¼êÀÚ¤ê´Ý¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¡×¤¬¡¢2Ç¯Ï¢Â³Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
Ê¡Åç¸©·´»³»Ô°ÂÀÑ4-220
Tel.024-937-2941¡¡Fax.024-937-2940
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10:30～18:30¡¡ÄêµÙÆü¡¿ÆüÍËÆü¡¦½Ëº×Æü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://29sakuraya.com/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à :
https://www.instagram.com/sakurayafoods29/
¢£¥Ñ¥ó¹©Ë¼BuonoBuono¡¡(¥Ö¥©ー¥Î¥Ö¥©ー¥Î)°ÂÀÑÅ¹
¥·¥çー¥È¥Ë¥ó¥°¤ä¥Þー¥¬¥ê¥ó¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢¿©ºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¡£¹ÚÊì
¤Ï¼«²ÈÀ½Å·Á³¹ÚÊì¤Ç¡¢Íñ¤Ï¥°¥ëー¥×ÇÀ¾ì¤ÎÊ¿»ô¤¤¹ÚÁÇÍñ¤ò»ÈÍÑ¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¿©ºà¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤«¤é¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¥Ñ¥ó¹©Ë¼BuonoBuono
(¥Ö¥©ー¥Î¥Ö¥©ー¥Î)°ÂÀÑÅ¹
Ê¡Åç¸©·´»³»Ô°ÂÀÑ4-3-1¡¡Tel.024-983-5831
±Ä¶È»þ´Ö¡¿10:00～17:00 ÄêµÙÆü¡¿Æü¡¦·îÍËÆü
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://bb-ilc.net/asaka/
¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë :
https://29sakuraya.base.shop/
SUMIKURO¡Ê¹õÌÓÏÂµí¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡Ë¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¼«Ëý¤Î¤ªÆù¤ä¡¢Âç¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÉA5Åùµé¹õÌÓÏÂµí¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡É¤Ê¤É¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö
¢ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¢ä
²ñ¼ÒHP¡¡ºùÈ¬¡Ã·´»³»Ô°ÂÀÑÄ®¤ÎÀºÆùÅ¹