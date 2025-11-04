株式会社コンヴァノ、海外子会社「Convano Investments Limited」の設立登記完了に関するお知らせ

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、証券コード：6574）は、2025年9月22日に発表した「海外子会社設立に関するお知らせ」に関して、イギリス領ヴァージン諸島（BVI）に設立した新子会社の登記が完了したことをお知らせいたします。

■新設立会社の概要

■設立の目的

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6824/table/130_1_6189a47380c30bd9ee0cfc8d14797600.jpg?v=202511040856 ]

今回設立した Convano Investments Limited は、当社が掲げる「BTCトレジャリー戦略」および「Web3事業拡張構想」の一環として設立された海外子会社です。

暗号資産の保有・取引、ならびにWeb3領域の国際的なパートナーシップ展開を推進する中核拠点として、今後の事業展開を支える役割を担います。

これにより、同社グループは暗号資産の実需運用や新興技術領域への参入を強化し、財務・事業両面での拡張性を高めることを目指します。

■今後の見通し

当該子会社において暗号資産の取引を実施する予定です。

本件が2026年3月期の連結業績に与える影響は現在精査中ですが、重要性基準を満たす事象に限らず、投資判断に重要な影響を及ぼす可能性が認められる場合には速やかに開示を行う予定です。

株式会社コンヴァノについて

株式会社コンヴァノは、「新しい価値の創造と機会の拡大」を理念に、全国にFASTNAILブランドを展開するネイルサービスチェーンを運営。デジタル・マーケティングやAIシステム開発のノウハウを活かし、美容・ライフスタイル領域で事業を展開しています。今後はWEB3インフラ分野への本格的進出により、日本発の次世代プラットフォーマーとしての地位確立を目指します。

事業内容：ネイルサービスチェーン「FASTNAIL」運営、フランチャイズ管理事業、各種商品企画開発および販売、新規ビジネスシステムの開発、媒体運営「femedia」

コーポレートサイト：https://convano.com/