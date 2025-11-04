外国人宿泊者向け多言語オンライン診療サービス「HOTEL de DOCTOR24」品川プリンスホテルを含む2施設が新たに導入 西武プリンスホテルズ＆リゾーツ 全国56ホテルでサービスを提供

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(本社：東京都豊島区南池袋1-16-15、代表取締役社長：金田 佳季)は、エムスリーキャリア株式会社（東京都港区虎ノ門、代表取締役：沼倉敏樹）と業務提携を結び、2025年4月より提供を開始した外国人宿泊客向けオンライン診療サービス「HOTEL de DOCTOR24」について、このたび新たに「品川プリンスホテル」および「沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん」の2施設へ導入し、全国56ホテルで本サービスの提供を開始いたします。

日本政府観光局（JNTO）は今月15日、2025年9月の訪日外国人旅行者数（推計値）が約327万人に達し、2025年1～9月の累計が過去最速で3,000万人を超えたと発表しました。訪日旅行の人気が継続的に高まるなか、今後も日本の観光需要の拡大が見込まれています。

一方で、訪日外国人客にとって旅行中の体調変化は大きな懸念事項であり、ホテルにとっても、人員確保や対応可能言語の観点から、訪日外国人客の体調不良時の対応には課題があると言えます。

このような背景から当社では、訪日外国人客の不安を解消すべく、オンライン診療斡旋サービス「HOTEL de DOCTOR24」の導入を進めてまいりました。

当社では、今後も訪日外国人客にとって安心して宿泊できるホテルチェーンとして環境を整備してまいります。

【導入施設一覧】

【訪日外国人向けオンライン即時診療サービス「HOTEL de DOCTOR24」イメージ】

◆お客さま

館内に設置されたQRコードを自身のスマートフォンで読み取る（１.）。

受診受付フォームから症状や既往歴、個人情報等の必要事項を入力し、予約を申し込む（２.）。

↓

◆HOTEL de DOCTOR 24

受付フォーム受信後、オンライン診療にあたる医療関係者を手配し、受診希望者に診療時間を連絡（３.）。予約申し込みから最短1時間後には診察可能（４.）。薬の処方がある場合には処方箋を所定の薬局にFAX送信し（５.６.）、お客さまご自身で受け取り（７.）。

診察の結果、緊急を要する場合はホテルに連絡を行うとともに、オンライン診療で得た症状や既往歴などの診察情報を提供。

↓

◆ホテル

緊急を要する場合、協力医療機関に連絡を入れ、救急車等を手配。

HOTEL de DOCTOR 24より共有されたお客さまの症状や既往歴、一次診断を伝達。

↓

◆医療機関

ホテルからの連絡を受け、受診希望者を受け入れ、診察および治療を行う。

【料金】\55,000（全ホテル共通、税金、医師の診療、看護師問診、同時通訳、処方箋発行費用を含む）

【予約サイトURL】https://www.hoteldedoctor24.com/

【エムスリーキャリア株式会社概要】

事業内容：医療における人と組織に関する課題解決に向けたマッチング＆ソリューション事業

代表取締役：沼倉敏樹

URL：https://www.m3career.com/