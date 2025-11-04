住友不動産ベンチャーサミット2025ピッチにて優勝・SBI Investment賞を受賞

ASTRO GATE株式会社

ASTRO GATE株式会社（本社：東京都あきる野市、代表取締役社長：大出大輔、以下「ASTRO GATE」）は、2025年10月29日(水)に開催された「住友不動産ベンチャーサミット2025」IGNITION STAGE PITCH にて、優勝ならびにSBI Investment賞を受賞したことをお知らせいたします。

IGNITION STAGE PITCHでは、79社の多様な領域のスタートアップ・ベンチャー企業から8社が登壇企業として選ばれ、登壇しました。

ASTRO GATEは「スペースポートと共に人類の可能性を切り開く」と題して、スペースポートが人類およびスペースポートのある国や地域に大きな発展をもたらすことができることについて、発表しました。

結果、優勝ならびにSBI Investment賞を受賞することができました。

CEO 原田悠貴よりコメント

住友不動産ベンチャーサミット2025 IGNITION STAGE PITCHにて優勝および特別賞のSBI Investment賞を頂けたこと、大変光栄に思っております。個人的に大好きな宇宙について、多くの方々に知っていただけるきっかけになったかと思っています。当社が手掛けているビジネスは、宇宙への玄関口であるスペースポートをきっかけに様々な方々に宇宙を身近に感じていただき、また人類全体の発展に貢献していくものだと考えております。スペースポートは国家にとっても非常に重要なプロジェクトであり、実際にスペースポートをきっかけに国内宇宙産業を振興しようという政策が作られている国も存在します。当社としては、既にロケット打上げも実施している福島県南相馬市における取組をはじめとして、世界中のスペースポートをより一層発展させ、宇宙輸送インフラの拡充と産業発展に努めてまいります。

住友不動産ベンチャーサミットについて

「住友不動産ベンチャーサミット」は、住友不動産主催の「あらゆる人を繋ぐ“場”を提供し、スタートアップ・エコシステムの強化に貢献」するビジネスマッチングイベントです。

2023年から2025年に新宿住友ビルにて開催されています。2025年には参加者が過去最大の2,400人を超えるイベントとなっています。

住友不動産ベンチャーサミット2025 公式サイト(https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html)