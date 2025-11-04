コズム、事業拡大を見据えた経営体制強化に向けて、CFOに岡部 悠太郎が就任

株式会社コズム

AI・IoTの力で製造業のDXを推進するスタートアップ、株式会社コズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：橋本優希、以下「コズム」）は、2025年11月1日付で、経営体制のさらなる強化および今後の資本政策の戦略的推進を目的に、CFO（最高財務責任者）として岡部 悠太郎が就任したことをお知らせいたします。

■CFO就任の背景

コズムは創業以来、製造業を中心とした現場の課題に対し、AIやIoTを駆使した現場特化型のDXソリューションを提供してまいりました。2022年の設立から急速に成長を遂げるなかで、さらなる事業拡大・ガバナンス体制の構築といった次なるステージへの移行が求められています。

そのような背景のもと、財務・経理の実務経験に加え、ガバナンスやリスクマネジメント、内部統制などにおいて豊富な実績を持つ岡部 悠太郎をCFOとして迎えることとなりました。

岡部は、事業会社での経理・財務および内部監査の実務経験に加え、複数のプロフェッショナルファームでの経験を通じて上場企業の内部統制やサイバーセキュリティ、ガバナンス整備に数多く携わってきた人物です。今後の事業拡大フェーズにおいて、組織としての信頼性をより高め、持続的成長に向けた経営基盤の整備を加速させることを目的に、今回のCFO就任に至りました。

■CFO 岡部 悠太郎について

＜プロフィール＞

慶應義塾大学法学部卒。

大手素材メーカーにて経理・財務を担当。経理実務から海外進出時の資金調達、スタートアップへの事業投資まで、企業の成長を支える財務機能に幅広く携わる。その後、内部監査およびリスク管理を通じて、グループ全体のガバナンス体制の構築・強化を牽引。

以降、PwCあらた有限責任監査法人およびデロイトトーマツ グループにて、製造業・サービス業・商社・金融機関・政府機関など多様な業種において、監査に加え、データドリブン経営を実現する経理・財務機能の変革支援、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントなど、企業の成長と変革を支える経営基盤の構築プロジェクトを多数推進。

2025年10月に株式会社コズムへ入社し、同年11月にCFO就任。

＜コメント＞

このたび、株式会社コズムのCFOに就任いたしました、岡部 悠太郎と申します。これまで、事業会社では経理から資金調達、スタートアップ投資、内部監査まで幅広く実務を経験し、PwCあらた有限責任監査法人およびデロイトトーマツ グループでは、監査から経理・財務変革支援、サイバーセキュリティ、リスクマネジメントまで、経営基盤の構築に携わってまいりました。

財務・ガバナンスの強化は、事業成長と組織信頼性を両立させる要です。これまでの経験を活かし、資本政策の高度化、現場に根差した経営管理体制の整備、組織の透明性向上を推進してまいります。各部門と連携し、「攻め」と「守り」の両輪で経営管理機能を強化することで、製造業DXを牽引するコズムの持続的成長を財務・ガバナンスの両面から支え、ステークホルダーの皆様から長期的な信頼をいただける経営体制を構築してまいります。

■代表取締役 CEO 橋本優希からのコメント

コズムは創業からこれまで、プロダクトの技術力や現場支援体制に注力しながら急成長を遂げてきました。次のステージに進むにあたっては、より強固な経営基盤と、財務・ガバナンス面での専門性が求められます。

岡部の参画により、財務戦略や内部統制、リスクマネジメントといった経営管理機能を整備・強化し、社内外からの信頼をさらに高めていきます。また、技術と経営の両輪で組織を進化させながら、日本を代表する企業になるべく、持続的な価値提供を実現していきます。

今後も技術と経営の両輪で組織を進化させながら、持続的な価値提供を実現していきます。

■各ポジションにて採用を強化中

コズムでは、さらなる成長に向けて各ポジションでの採用を強化しております。私たちのミッションに共感いただける方は、ぜひ、下記の採用ページよりご応募ください。

カジュアル面談をご希望の方は、カジュアル面談応募フォームよりお申し込みください。私たちと共に、新たな技術の可能性を追求し、日本を代表する企業を目指す仲間を募集しています。

採用サイト：https://herp.careers/v1/cosmcorp/

株式会社コズム

株式会社コズムは、「日本を代表する企業になる」というビジョンを掲げ、製造業をはじめとする様々な業界にDX製品・ソリューションを提供し、お客様の課題解決を推進しています。



特に、日本において製造業は最大の市場規模であり、労働人口も1,000万人以上に及びます。しかしながら、国際的な競争力を維持するために、製造業には急速なデジタル化が求められています。



日本のデジタル競争力の低下が深刻な課題となる中、我々は業界特化型スタートアップとしての柔軟性を活かし、迅速な意思決定、先端技術への探求、そして情熱をもって、社会をクリエイティブな方向へ導くことで、大きなインパクトを与えていきます。





本社 ：東京都千代田区神田三崎町２丁目10－8 オリックス水道橋ビル 5F

代表者 ：代表取締役 社長 橋本優希

設立日 ：2022年11月

資本金 ：8,200万円

会社HP ：https://cosmcorp.jp

お問い合わせ：https://cosmcorp.jp/contact



