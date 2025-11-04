ケルヒャーのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact（通称：ハンディエア）」が「日経トレンディ 2025年ヒット商品ベスト30」にて11位に選出、家電部門で大賞を受賞

ケルヒャー ジャパン株式会社

株式会社ケルヒャー ジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：柴田 佳代子）は、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact（通称：ハンディエア）」が、日経BP社発行の情報誌『日経トレンディ』が選定する「2025年ヒット商品ベスト30」に11位で選出、家電部門の大賞を受賞したことをお知らせいたします。

「ハンディエア」は、大型で電源・水源が必要な従来の高圧洗浄機のイメージを覆し、「高圧洗浄をより日常的で身近にする」という製品コンセプトのもと、手のひらサイズの携行性と折りたためる収納性を実現しました。これにより、「帰るまえに、10秒ケルヒャー。」という新しいコンセプトで、「高圧洗浄機を出先に持っていく」という新しい洗浄習慣を生み出すことに成功し、これまで高圧洗浄機に関心が薄かった都市生活者やアウトドア愛好者層からも広く支持されました。この新たな高圧洗浄機の利用習慣を創出する影響力と、新規性の高さ、発売後も計画の7倍を受注するなど、継続して寄せられる大きな反響から、この度「2025年ヒット商品ベスト30」にて11位に選出、さらに「業界別ヒット2025」でも家電部門の大賞を受賞しました。

市場の反響は発売前から顕著であり、2025年6月の応援購入サービス「Makuake」で実施した先行プロジェクトでは、開始約20分で2,500台が完売し、応援登録者が2万人を超えるなど、大きな反響を呼びました。9月15日の一般発売開始後も、当初の計画をはるかに上回る売れ行きを継続しており、この一過性ではないロングヒットの兆しを見せている販売実績も、今回の受賞を後押ししています。

ケルヒャーは、今後も清掃機器専業メーカーとしてさらなる技術とデザインの探求に努め、人々の生活課題を解決し、暮らしを豊かにする清掃ソリューションを提案していきます。

■製品概要

「OC Handy Compact（通称：ハンディエア）」は、従来の高圧洗浄機の設置や準備にかかる手間を軽減し、より手軽に日常で使うための製品として開発されました。水道の約7.5倍の圧力となる最大許容圧力1.5 MPaの洗浄力※を備え、手のひらサイズの携行性と折りたためる収納性を実現しています。電源・水源を気にせずどこでも使えるため、アウトドアやレジャーなど、場所に縛られない幅広い洗浄ニーズに対応します。

※直結式一般住宅の配水管水圧最大0.2MPaを基準

製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68349/table/218_1_97046d6819dac6359f424101d7b30ee9.jpg?v=202511040955 ]

* シャワー・エコモード時

製品ページ：

https://www.kaercher.com/jp/home-garden/mobile-cleaning/handheld-cleaner/oc-handy-compact.html

ケルヒャー ジャパン株式会社について

ケルヒャー ジャパンは、ドイツで生まれた世界最大手の清掃機器メーカー、ケルヒャーの18番目の現地法人として1988年に設立されました。ケルヒャーは1935年の創立以来、革新的な技術開発を続け、高圧洗浄機をはじめ、床洗浄機、スイーパー、スチームクリーナーなど、家庭用から業務用まで3,000種類もの清掃機器を有し、世界約190カ国で愛用されています。また、総合的な洗浄技術を活かし、ニューヨークの自由の女神やリオデジャネイロのキリスト像、東京・日本橋など、世界的に有名な建造物や彫像の洗浄・再生する文化貢献活動も手がけています。

ケルヒャーは、クリーンな世界の実現にむけて、人々の豊かな暮らしを支えるための快適な清掃体験を提供してまいります。

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

ケルヒャー ジャパン株式会社 お客様専用ダイヤル：0120-60-3140

https://www.kaercher.com/jp/service/support/products_inquiry.html