次世代の４XLR入力ポッドキャストレコーダー『PodTrak P4next』を発売

株式会社ズーム

『PodTrak(TM) P4next』は、ポッドキャスト収録やライブ配信に求められる機能をコンパクトにまとめたUSBオーディオ機能付きのマルチトラックレコーダーです。マイク本来の性能を最大限に引き出す、最大＋70dBの高ゲイン／EIN -125dBuの低ノイズ設計の高品位なマイクプリアンプを４基内蔵し、４人分のマイク入力をクリアな音声でマルチトラックに録音することができます。独立ボリューム付きのヘッドホン出力を4系統装備し、話者全員が快適にモニタリングすることが可能です。

AIノイズリダクション、TONE、COMP機能を搭載

ZOOM独自のノイズ成分を学習するAI Noise Reduction機能を搭載し、会話の音質はそのままに、空調音などの不要なバックグラウンドノイズを劇的に低減。マイクと口の距離が変わっても声の大きさを一定に保つCOMPと、歯擦音を抑えながら声の輪郭を明瞭にするTONEを備え、オーディオ編集なしで即配信できるレベルの高品質なポッドキャスト収録を実現します。

USB／TRRS（４極ミニ）／Bluetooth*のいずれかの方法でスマートフォンと接続

さらに、USB／TRRS（４極ミニ）／Bluetooth*のいずれかの方法でスマートフォンと接続することで、最大２人分のコールインゲストを参加させることが可能。通話先の音声にエコーが発生しないようにするミックスマイナス機能を内蔵し、最大で５人分の音声（３マイク入力＋２ゲスト）の収録／配信が行えます。また、USBでスマートフォンと接続すれば、『P4next』を使用した高品位な音声をビデオポッドキャストに活用できます。

BGMやジングルなどの「ポン出し」が行なえる４つのサウンドパッド、咳払いなどの不要な音声を瞬時にミュートするMUTEボタン、調整しやすい入力ボリューム、見やすいレベルメーターなど、マニュアル要らずの直感的なUIを採用し、ポッドキャスターが会話を楽しみながらストレスなく操作することができます。

*別売Bluetoothアダプタ『BTA-2』が必要です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zDQtmpkk2Lk ]

【PodTrak P4nextの主な特長】- ４人分の音声＋コールインゲストの音声を録音できるポッドキャスト収録／ライブ配信用レコーダー- 最大＋70dBの高ゲイン／EIN -125dBuの低ノイズ設計の４基のマイクプリアンプ（+48Vファンタム電源を供給可）- 独立ボリューム付き、ステレオミニ仕様の４系統のヘッドフォン出力- スマートフォンとのUSB／TRRS（４極ミニ）／Bluetooth*接続で、最大２人分のコールインゲストの音声を収録可能- ビデオポッドキャスト収録の音声入力に使えるUSBオーディオ・インターフェース機能- (Windows／Mac／iOS／Android対応、USBで送りながらP4next本体にバックアップ録音が可能)- AI Noise Reduction機能で、バックグラウンドノイズを劇的に低減- マイクと口の距離が変わっても声の大きさを一定に保つCOMP- 歯擦音を抑えながら声の輪郭を明瞭にするTONE- 咳払いなどの不要な音声を瞬時にミュートするMUTEボタン- BGMやジングルなどの「ポン出し」が行なえる４つのサウンドパッド- 単３電池２本またはUSB電源（モバイルバッテリー／ACアダプタ／バスパワー）で動作- 単３アルカリ電池２本で、約3.5時間の連続駆動- 操作しやすい入力ボリュームと見やすいレベルメーター- 即配信できるステレオ録音か、各チャンネルを個別に記録するマルチトラック録音を選択可- 24bit／48kHzのWAVフォーマットでmicroSDカードに記録- 電源遮断時のデータ消失を最小限に留める、30秒ごとの録音データ自動保存システム- 外形寸法／質量：125.9 (W) x 120 (D) x 40 (H) mm ／ 300 g（電池含む）

※1 別売Bluetoothアダプタ「BTA-2」が必要

詳細を見る :https://zoomcorp.com/ja/jp/podcast-recorders/podcast-recorders/podtrak-p4next/