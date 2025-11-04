祝・ホークス日本一！福岡ソフトバンクホークスのSMBC 日本シリーズ優勝を祝したオリジナルフレームがPhotomaticから新登場
キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典)が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（フォトマティック）」は、プロ野球球団「福岡ソフトバンクホークス」のSMBC 日本シリーズ優勝を記念して、Photomatic BOSS E・ZO FUKUOKA限定で優勝記念フレームを発売します。5年ぶりのホークス日本一を祝して、記念の1枚を撮影しませんか。
【期間限定】日本一おめでとうございます！日本一記念フレーム
期間：2025年11月10日(月)～終了日未定
フレーム：1種
金額：1回 税込800円（2枚出力＋静止画・動画データ）
フォトブース設置概要
Photomatic BOSS E・ZO FUKUOKA
営業時間：BOSS E・ZO FUKUOKA 3F Information 営業時間(https://e-zofukuoka.com/schedule/)に準ずる
住所：〒810-0065 福岡県福岡市中央区地行浜２丁目２－６ BOSS E・ZO FUKUOKA
Photomaticの設置場所：3F チケット売り場前
Photomaticとは
TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい
2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。
専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。
2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。
ホームページ https://www.photomatic.jp
Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/
TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan
X https://twitter.com/photomatic_jp
LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan
Photomaticフォトブースのレンタルについて
Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）
Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、
資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。
フォトブースレンタルのお問い合わせ :
https://www.photomatic.jp/contact/
会社概要
社名：ピックハイブ株式会社
本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階
代表取締役：大迫 由典
事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営
フォトスタジオサービス事業の企画
HP：https://pichive.com/