東京システムハウス、創業50周年記念サイトを公開

東京システムハウス株式会社

ITサービスを提供する東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）は、2025年11月1日に創業50周年を迎えたことを記念し、50周年記念サイトを公開いたしました。記念サイトでは、弊社代表取締役 林知之からのご挨拶のほか、周年記念ロゴを紹介しています。今後もコンテンツを順次拡充し、創業50周年関連の情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

50周年記念サイトURL

https://www.tsh-world.co.jp/50th_anniversary/

1976年に独立系システムハウスとして誕生した当社は、独自の技術とサービスを通じて信用・信頼を築き上げてまいりました。創業50年を迎えることができたのは、多くの皆さまのご支援のおかげであり、これまでの歩みに感謝するとともに、次のステージに向けてさらなる挑戦を続けてまいります。

■代表取締役 林知之よりメッセージ

東京システムハウスは1976年の創業以来、多くのお客様、パートナーの皆さま、そして社員に支えられ、本年11月1日をもって 創業50周年 を迎えることとなりました。ここに心より深く御礼申し上げます。

私たちは、社是である「サービスを通じ、ユーザーに愛され、信用・信頼を得ることが最大の目的である。」を胸に、独立系システムハウスとしての自由な発想と、社員一人ひとりの努力を積み重ねてまいりました。

これまでの歩みでは、金融・保険・公共分野をはじめとする幅広い事業領域でのシステム開発、マイグレーションやAWS導入支援といった独自サービスの提供、さらにはAI・ロボティクス・クラウド・オープンソースなど最先端技術の活用を通じて、お客様の課題解決に寄り添い続けてきました。その基盤となってきたのは、社員の向上心と、挑戦を支える企業文化です。社員を大切にし、共に成長することこそが、社会へのより大きな貢献につながると信じています。そして今、50周年を迎えるにあたり、私たちは次のステージに向けて二つの挑戦を大切にしてまいります。

ひとつは、「プラチナ企業」への進化です。社員が成長と挑戦を楽しみ、その成果が正当に評価される。働く喜びと誇りを実感できる企業文化を育み、社員にとって誇れる会社でありたいと考えています。

もうひとつは、「お客様の戦略的 IT パートナー」になることです。従来の「お客様のための IT サービスカンパニー」からさらに進化し、経営の未来を共に描き、課題を共に解き、価値を共に創る存在を目指します。単なるサービス提供者にとどまらず、信頼を基盤としたパートナーシップを築いてまいります。

これらの挑戦は、時代や状況に応じて形を変えながら続いていくでしょう。大切なのは、常に「付加価値を上げ続ける」というビジョンのもと、社員とお客様、そして社会と共に進化し続ける姿勢です。次の50年に向け、東京システムハウスはこれからも挑戦を恐れず、新たな価値を創造してまいります。今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■50周年記念ロゴに込めた思い

50周年記念ロゴは、未来に向けた「進化」と「挑戦」の精神を表現するとともに、IT企業としての先進性と堅実さ・誠実さを両立させるデザインとなっています。また、創業50周年の節目と中期経営計画（FY2026-FY2028）のコンセプト「Go Platinum!（プラチナ企業になろう）」を組み合わせることで、当社のこれからの目標とビジョンを象徴しています。

■東京システムハウスについて（https://www.tsh-world.co.jp/）

お客様のビジネス戦略まで踏み込んだシステムの企画、開発、運用保守、マイグレーションサービス、パッケージソフトの企画、開発などを手がける独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウをもとに、AIやIoTを活用した開発やデータ利活用分野にも積極的に挑戦しています。ロボティクス、クラウド、オープンソース等、より高度で最新の技術・ハードウェアを利用した当社独自の製品・サービスの提案とサポートでお客様の発展に貢献します。

代表取締役：林 知之

本社住所 ：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立 ：1976年

【本件に関するメディアからのお問い合わせ】

東京システムハウス株式会社 広報 原口

E-mail：pr_info@tsh-world.co.jp